Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, người tuổi Dần luôn nhớ về chuyện cũ, chưa nguôi ngoai.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc sẵn sàng dành thời gian học một bộ môn bạn thích.

Tài lộc: Hút nhiều may mắn, lộc thịnh vượng.

Sức khoẻ: Chân đau, không nên di chuyển quá nhiều trong một ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, tuổi Mão có vận trình công việc trôi chảy, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như dự tính. Bản mệnh có thể giữ được tâm thế bình tĩnh trước những quyết định quan trọng cần phải đưa ra để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với bản thân.

Con giáp này còn đón tin vui về phương diện tài lộc. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra suôn sẻ, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ. Bản mệnh còn có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Sau những chuỗi ngày cãi vã, giận hờn triền miên, cuối cùng hai người đã tìm ra được cách để tháo gỡ vấn đề và thêm hiểu nhau hơn. Hãy lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn và tạo bất ngờ cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.