Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12: 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 21:33

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12, 3 con giáp sau gặt hái nhiều may mắn, giàu sang ập đến, tiền tỷ không cầu cũng có.

Tuổi Dậu 

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12, tuổi Dậu có thể sẽ gặp đôi chút rắc rối trong mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, đối tác. Con giáp này nên tập trung toàn bộ tâm trí để giải quyết những vấn đề trong giao tiếp với trước khi nó dẫn tới những sự hiểu lầm và hậu quả nghiêm trọng.

Về mặt tình cảm, tuổi Dậu khó mà duy trì được mối quan hệ thuận hòa với nửa kia khi đôi bên thiếu sự đồng cảm với nhau. Trong một mối quan hệ mà ai cũng nghĩ rằng mình là người phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi, không buồn quan tâm tới cảm xúc của đối phương thì sẽ rất khó để giữ được sự bền lâu.

Người độc thân khá rụt rè, không dám theo đuổi hạnh phúc của mình nên để cho tình duyên lỡ dở. Có thể bản mệnh không phải là người hoàn hảo nhưng vẫn có những điểm mạnh riêng, không hề giống với bất cứ ai. Nếu không thể yêu thương và tự tin về bản thân thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra bản mệnh tuyệt vời đến nhường nào.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12: 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12 là một ngày mang đến nhiều thuận lợi cho người tuổi Sửu. Nhờ Lục Hợp xuất hiện nên bản mệnh có nguồn năng lượng mạnh mẽ, hứa hẹn một ngày đầy tiến triển và thuận lợi trong mọi khía cạnh.

Người tuổi Sửu nhận được nhiều sự hậu thuẫn nên có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc và kịp thời. Bản mệnh chăm chỉ, có thể đáp ứng vượt mong đợi nên lãnh đạo và đồng nghiệp rất hài lòng cũng như đánh giá cao.

Về tài chính, dòng chảy năng lượng ngày hôm nay đặc biệt hỗ trợ cho việc tăng trưởng tài chính. Thời điểm này khá lý tưởng để người tuổi Sửu tập trung vào các cơ hội đầu tư và phát triển các nguồn thu nhập mới. Nếu đang cân nhắc một quyết định liên quan đến tài chính, bản mệnh có thể tận dụng vận may ngày hôm nay để thực hiện.

Nhìn chung, thời gian này rất thuận lợi để người tuổi Sửu phát huy tối đa tiềm năng và hái lượm thành quả trong công việc lẫn tài chính. Hãy mở rộng tầm nhìn của bản thân, đừng ngần ngại khi bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận những cơ hội mới.

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12: 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12, người tuổi Dần đang được gắn bó thân thiết với người thân của người yêu.

Công việc: Tuổi Dần đang cố gắng hoàn thành mục tiêu, bạn đang đưa cho bản thân nhiều việc quá sức.

Tình cảm: Chân thành là cách bạn dành cho người yêu.

Tài lộc: Quản lý thu nhập bền vững, sử dụng tiền một cách thông minh. 

Sức khoẻ: Cơ thể thường nóng nảy, bạn nên ăn nhiều món ăn thanh đạm.

Đúng 3 ngày 1, 2 và 3/12: 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu

7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu

7 ngày tới (1/12-7/12), 3 con giáp sau tài vận khai thông, làm một hưởng mười, đón Tết ấm no, hạnh phúc.

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