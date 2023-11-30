Cuối tuần này (2/11-3/11): 3 con giáp thay thời đổi vận, tài lộc bạt ngàn, tiền bạc đủ đầy, giàu sang nứt vách

Cuối tuần này (2/11-3/11), sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ vấp phải nhiều trở ngại. Cho dù là người có kinh nghiệm làm việc, có năng lực hành động và có trách nhiệm trong công việc, song bản mệnh lại không biết lắng nghe.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Sửu nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Có những lúc tuổi Sửu nên hạ cái tôi cá nhân xuống một chút để tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đặc biệt nếu đang giữ vị thế lãnh đạo, con giáp này không nên chuyên quyền, độc đoán. Nếu tự tin thái quá, bản mệnh có thể mắc những lỗi sai không ngờ đến.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này (2/11-3/11), ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cuối tuần này (2/11-3/11), người tuổi Tý tìm cách chinh phục thử thách.

Công việc: Người tuổi Tý hãy tập trung vào nhiệm vụ quan trọng, tìm ra cách và chinh phục thách thức và bạn có khả năng vượt qua chúng.

Tình cảm: Dành thời gian cho người yêu thương và chia sẻ cảm xúc, tình cảm sẽ được nâng cao khi cả hai dành cho nhau.

Tài lộc: Kiểm soát chi tiêu và đầu tư thông minh, bạn đừng tiêu tiền một cách hoang phí.

Sức khoẻ: Hãy chú ý đến tình trạng sức khỏe tổng thể và tập thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.