5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, những người tuổi Sửu hôm nay chán nản những việc không như ý.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đang làm việc cẩn thận, cố gắng làm việc, nhưng việc không đúng như ý.

Tài lộc: Luôn có cách nghĩ thoải mái, tìm hiểu rõ nguồn thu nhập.

Sức khoẻ: Bận rộn nhưng vẫn không quên dành thời gian cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 12 bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, tuổi Dần gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc xảy ra nhiều sự cố, kế hoạch trục trặc. Nhưng nếu càng mất bình tĩnh càng dễ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, làm giảm uy tín.

Mọi thứ ngày càng cạnh tranh gay gắt, lại có tiểu nhân đeo bám nên tuổi Dần muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tâm lý và tinh thần sa út làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Con giáp này cần sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, suy nghĩ tích cực để giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.

Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, thôi đành làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán có thể gặp tình trạng hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận không như kỳ vọng, nên điều chỉnh lại kế hoạch của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.