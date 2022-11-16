3 con giáp nỗ lực đến cùng nên được Thiên Đức chiếu mệnh vào đúng 19h tối Thứ 5 ngày 17/11: Đại vận đã đến, từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 03:10

Từ khung giờ này, 3 con giáp có bàn đạp vững chắc dễ dàng thăng tiến, đường công danh đang rất rộng mở đồng thời ở phía sau có hậu thuẫn.

 

Tuổi Dậu

Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình. Theo tử vi, đây chính là thời điểm vàng giúp tuổi Dậu đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng.

3 con giáp nỗ lực đến cùng nên được Thiên Đức chiếu mệnh vào đúng 19h tối Thứ 5 ngày 17/11: Đại vận đã đến, từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý. Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Từ khung giờ này, sự nghiệp của con giáp này ngày càng nở rộ. Họ cần tập trung, nỗ lực hết mình và tránh những sai sót.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu có dấu hiệu tăng tiến khá rõ trong ngày được Thực Thần độ mệnh. Có thể thấy quyết định đầu tư trước đó của bạn rất sáng suốt và đúng thời cơ nên đã thu về khoản lợi nhuận ngoài sức mong đợi.

3 con giáp nỗ lực đến cùng nên được Thiên Đức chiếu mệnh vào đúng 19h tối Thứ 5 ngày 17/11: Đại vận đã đến, từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công việc cố định, đường công danh của bản mệnh rộng mở vô cùng. Bạn vốn là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp trước mắt. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Giai đoạn này chính là lúc mà tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Ngọ luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nếu quyết tâm trong công việc, con giáp tuổi Ngọ có thể đạt tới thành công trong thời gian ngắn. Họ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin tưởng.

3 con giáp nỗ lực đến cùng nên được Thiên Đức chiếu mệnh vào đúng 19h tối Thứ 5 ngày 17/11: Đại vận đã đến, từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này là khoảng thời điểm con giáp tuổi Ngọ có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

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