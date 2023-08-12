3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, vơ hết tiền của thiên hạ vào đúng 17 giờ ngày 12/8: Đón hỷ sự tưng bừng, không lo đói nghèo, đi đâu cũng được bề trên phù hộ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 17 giờ ngày 12/8 đỏ cả tình lẫn tiền, giàu có không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Vào đúng 17 giờ ngày 12/8, Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, vơ hết tiền của thiên hạ vào đúng 17 giờ ngày 12/8: Đón hỷ sự tưng bừng, không lo đói nghèo, đi đâu cũng được bề trên phù hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu thông minh, nhanh nhẹn, muốn tìm nhược điểm của con giáp này rất khó, hơn nữa lại là người giàu sức sáng tạo, chỉ cần tìm được môi trường làm việc phù hợp là có thể nhanh chóng khẳng định được bản thân.

Vào đúng 17 giờ ngày 12/8, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Sửu rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộc không ngừng mở rông, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Sửu cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp hoặc sức khỏe, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, vơ hết tiền của thiên hạ vào đúng 17 giờ ngày 12/8: Đón hỷ sự tưng bừng, không lo đói nghèo, đi đâu cũng được bề trên phù hộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Tử vi dự báo, vào đúng 17 giờ ngày 12/8, tuổi Thìn sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Thìn nên họ có thể hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ từ biệt nghèo khó, những tháng ngày khó khăn, cuộc đời bước sang trang mới.

3 con giáp như cá chép vượt vũ môn, vơ hết tiền của thiên hạ vào đúng 17 giờ ngày 12/8: Đón hỷ sự tưng bừng, không lo đói nghèo, đi đâu cũng được bề trên phù hộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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