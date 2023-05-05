3 con giáp này là con cưng của trời, 7 ngày tới chuẩn bị hốt bạc về nhà, lộc lá liên tục chảy vào túi, cơ hội trúng số nằm trong tầm tay

Tam Hội báo tin vui cho tuổi Mão, đầu năm đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ bạn. Tuổi này đón xuân trong trạng thái phấn khởi, vui vẻ nên lộc vào tay không hề ít. Người tuổi Mão có tư duy nhạy bén, họ sẽ mở ra những bước đột phá tốt, sự nghiệp của họ sẽ từng bước thăng tiến, gặt hái nhiều thành tựu mỹ mãn. Năm mới này, không chỉ có Chính Tài (tiền tài có được từ công việc chính) vượng mà cả Thiên Tài (tiền tài có được từ những công việc phụ, làm thêm) cũng rất tốt, luôn sẽ có tài vận bất ngờ, ngoài dự tính đến với Mão. Hãy đi chùa cầu may, xin lộc, phóng sinh để tạo cho mình và gia đình nhiều phước lành, bạn rất hợp vía Phật bà, hãy chăm chỉ đi chùa thành tâm cầu khấn, sống có tâm thì bạn sẽ được phù hộ và bảo vệ.

Người tuổi Sửu khá thông minh, có EQ tương đối cao. Bản mệnh có đủ năng lực để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt những việc cần làm bất cứ lúc nào.

Trong tháng 5 này, người tuổi Sửu được dự báo sẽ có những tiến bộ vượt bậc. Ở nơi làm việc, Sửu đạt được chỗ đứng vững chắc, giành được mục tiêu đã định.

Người tuổi Sửu vốn đã thông minh nay lại thêm sự giúp đỡ, mách nước của quý nhân nên thành công hơn. Cuộc sống của bản mệnh ngày càng suôn sẻ và viên mãn hơn, cơm ăn áo mặc không lo. Gia đình người tuổi Sửu cũng vui vẻ, đời sống được cải thiện vượt bậc, mọi sự tươi đẹp, thuận lợi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

‏Những người thuộc con giáp này thường thể hiện rõ tư duy tốt, luôn là người tự tin, suy nghĩ và làm việc gì cũng rất chín chắn. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm được cho mình chỗ đứng vững vàng trong thử thách. Chính tinh thần đó giúp bản mệnh phát triển ngày càng thuận lợi. ‏

Người tuổi Thân càng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Nhờ đó, họ sẽ giải quyết được các khó khăn, dù công tác trong lĩnh vực nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát tài. Với người làm công ăn lương, họ cũng có không gian và cơ hội để thăng tiến, không chỉ có thể khiến sự nghiệp hoàn mỹ hơn mà còn có thể an tâm đối mặt với cuộc sống. ‏

‏Con giáp này cũng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình và làm chủ tương lai. Thời gian này, họ không phải lo lắng về tiền bạc mà trong đời sống cá nhân cũng khá thuận buồm xuôi gió. ‏

‏Tuy vậy, bản mệnh nên lưu ý để không "ngủ quên trên chiến thắng tạm thời". Nếu cứ chấp nhận sự an nhàn, cho bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức, tận hưởng cuộc sống quá nhiều, họ sẽ dần mất cảnh giác, không tiếp tục thách thức để đột phá giới hạn bản thân. Điều này có thể khiến vận mệnh tháng tiếp theo của họ rơi vào ảm đạm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.