3 con giáp này được Thái Tuế soi đường cho 3 con giáp vào đúng 3h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Làm một lời mười, được thời đổi vận, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 14:33

Tử vi dự đoán những con giáp được Thái Tuế ban phước lành,mọi khó khăn thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa, đón nhiều may mắn và thăng hoa.

 

 

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

3 con giáp này được Thái Tuế soi đường cho 3 con giáp vào đúng 3h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Làm một lời mười, được thời đổi vận, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà cũng nhờ vậy mà họ thường giàu có viên mãn vào hậu vận.

3 con giáp này được Thái Tuế soi đường cho 3 con giáp vào đúng 3h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Làm một lời mười, được thời đổi vận, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng thời gian này, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Không những thế, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này, người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn.

3 con giáp này được Thái Tuế soi đường cho 3 con giáp vào đúng 3h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Làm một lời mười, được thời đổi vận, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an vào 1h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm

3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an vào 1h khuya Thứ 7 ngày 18/2: Song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ được quý nhân phù trợ mà 3 con giáp này có vận trình vô cùng hanh thông, tương lai bừng sáng vào thời điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 18/2 tử vi 12 con giáp ngày 18/2 tu vi ngay 18/2

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số