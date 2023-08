3 con giáp này có nguy cơ bị tiền đè trong 3 ngày sắp tới (31/8 - 2/9) nếu không chịu tiêu bớt

Tuổi Tuất

Trong 3 ngày sắp tới (31/8 - 2/9), công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng.