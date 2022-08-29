Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, 3 con giáp này sẽ bùng nổ lộc tài trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9)

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:28

3 ngày sắp tới cũng là 3 ngày vàng đối với 3 con giáp này, đường tài lộc hay công danh sự nghiệp sẽ bùng nổ, cơ hội làm giàu trong trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu sẽ có vận trình ổn định, công việc tiến triển tốt đẹp trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9). Không những vậy,người tuổi Sửu còn được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Đáng chú ý, vận trình tài lộc của Sửu trong 3 ngày tới vô cùng tươi sáng. Thời gian này, tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Bên cạnh đó, tử vi cũng có nhắc nhở con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kĩ khi cho vay mượn tiền bạc.

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, 3 con giáp này sẽ bùng nổ lộc tài trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9) - Ảnh 1
Thời gian này, tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9), công việc của tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt, việc đàm phán hay ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng thành công ngoài mong đợi. Do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận. Ngoài ra, những người tuổi Mão độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Không những thế, trong 3 ngày sắp tới tuổi Mão còn có vận may về tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, 3 con giáp này sẽ bùng nổ lộc tài trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9) - Ảnh 2
Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Thời gian sắp tới được coi là thời điểm mà những người tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động trong cuộc sống. Tuy thời khoảng thời gian trước đây chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9) thì người tuổi Hợi sẽ gặp được rất nhiều may mắn.

Tử vi học có nói, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Hợi làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống những ngày sắp tới của tuổi Hợi có chuyển biến tích cực. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Ai rồi cũng phải đến lúc giàu sang, dưới đây là 3 gương mặt vàng trong làng đại gia vào đúng 10h ngày mai (30/8).

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