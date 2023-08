Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, 3 con giáp này sẽ bùng nổ lộc tài trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9)

Thời gian này, tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9), công việc của tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt, việc đàm phán hay ký kết hợp đồng diễn ra vô cùng thành công ngoài mong đợi. Do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận. Ngoài ra, những người tuổi Mão độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Không những thế, trong 3 ngày sắp tới tuổi Mão còn có vận may về tiền bạc. Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Người tuổi Mão sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Thời gian sắp tới được coi là thời điểm mà những người tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động trong cuộc sống. Tuy thời khoảng thời gian trước đây chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng trong 3 ngày sắp tới (30/8 - 1/9) thì người tuổi Hợi sẽ gặp được rất nhiều may mắn.