Bật mí 3 con giáp được Thần Tài cho hưởng vận tài lộc vào đầu tuần mới (29/8). Đặc biệt, 15h chiều được nhận thêm món quà bất ngờ, ăn nên làm ra, ngày càng sung túc.

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 09:00

Lộ diện 3 con giáp hiếm hoi được Thần Tài sủng ái nhất vào đầu tuần mới, cả tuần đầy năng lượng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong thời gian sắp tới nhất là vào đầu tuần mới (29/8) sẽ hút được nhiều tài lộc, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn trước. Bên cạnh đó, tuổi Dậu có sự nghiệp còn thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng dễ dàng thành công, đạt được mục tiêu nhanh chóng ngoài sức mong đợi của bạn.

Đặc biệt, vào 15h ngày mai, cung Tài Bạch mở, có nhiều cơ hội để phát tài hơn, tuổi Dậu đừng chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời này nhé.

Bật mí 3 con giáp được Thần Tài cho hưởng vận tài lộc vào đầu tuần mới (29/8). Đặc biệt, 15h chiều được nhận thêm món quà bất ngờ, ăn nên làm ra, ngày càng sung túc. - Ảnh 1
Tuổi Dậu trong thời gian sắp tới nhất là vào đầu tuần mới (29/8) sẽ hút được nhiều tài lộc, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn trước. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Đầu tuần mới (29/8), những sóng gió sẽ được lui xa mọi chuyện trở nên suôn sẻ và thuận lợi vô cùng đối với tuổi Thân. Tử vi chỉ rõ con giáp này dễ đạt được mục tiêu mình đề ra, tài lộc bất ngờ ùn ùn tới đầy nhà.

Thời gian này có thể nói cuộc sống của những chú Khỉ trở nên tươi sáng hơn gấp nhiều lần trước đó. Hơn hết, vào 15h cùng ngày, người tuổi Thân động vào đâu cũng có thể sinh ra tiền, ăn uống chi tiêu thoải mái, đếm tiền còn mỏi tay tiêu pha thoải mái không lo cạn.

Bật mí 3 con giáp được Thần Tài cho hưởng vận tài lộc vào đầu tuần mới (29/8). Đặc biệt, 15h chiều được nhận thêm món quà bất ngờ, ăn nên làm ra, ngày càng sung túc. - Ảnh 2
Đầu tuần mới (29/8), những sóng gió sẽ được lui xa mọi chuyện trở nên suôn sẻ và thuận lợi vô cùng đối với tuổi Thân. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Đầu tuần mới (29/8) của tuổi Tuất có thể nói là thành công càng rực rỡ. Thời gian này tuổi Tuất sẽ nhanh chóng kiếm được số tiền vượt quá mức dự kiến, tiền vàng ngập két cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Đặc biệt, vào 15h ngày mai, khi gặp chuyện gì tuổi Tuất cũng may mắn thuận lợi nhờ được Thần Tài ở bên che chở, tài vận của con giáp này quả thực không chê vào đâu được. Ngoài ra, tuổi Tuất còn có quý nhân giúp đỡ, vượt mọi gian khó trước mắt, công việc tiến triển tốt, thậm chí còn chuẩn bị đón cơ hội để tăng lương thăng chức tăng lương hết nấc.

Bật mí 3 con giáp được Thần Tài cho hưởng vận tài lộc vào đầu tuần mới (29/8). Đặc biệt, 15h chiều được nhận thêm món quà bất ngờ, ăn nên làm ra, ngày càng sung túc. - Ảnh 3
Đầu tuần mới (29/8) của tuổi Tuất có thể nói là thành công càng rực rỡ. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Bước qua tháng 9, Thần Tài triệu hồi 3 con giáp chính thức đổi vận giàu sang, tiền tài có đủ, chẳng mấy chốc mà tậu nhà lầu, xe hơi.

Bước qua tháng 9, Thần Tài triệu hồi 3 con giáp chính thức đổi vận giàu sang, tiền tài có đủ, chẳng mấy chốc mà tậu nhà lầu, xe hơi.

Dưới đây là 3 con giáp không ngừng phấn đấu trong công việc, nhưng vì chưa đúng thời điểm chín mùi nên 3 con giáp này chưa thực sự tỏa sáng. Bước qua tháng 9, đã đến lúc Thần Tài điểm mặt 3 con giáp nhận lấy phần thưởng xứng đáng cho riêng mình. Nếu bạn là một trong 3 con giáp dưới đây thì xin chúc mừng, thời của bạn sắp tới rồi đấy nhé!

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