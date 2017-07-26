Người tuổi Mùi năm nay có đường tình duyên cực kỳ tốt bởi họ được sao Hồng Diễm chiếu vào. Đối với những người còn cô đơn, ngôi sao này sẽ giúp bạn gặp được người trong mộng và có nhiều khả năng tiến đến hôn nhân, thậm chí là sớm sinh quý tử.

Đối với những người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng cũng sẽ được tăng thêm phần mặn nồng. Tuy nhiên, vì được sao Hồng Diễm chiếu nên những người tuổi Mùi có sức hút quá mãnh liệt với người khác phái, vì thế phát sinh hệ lụy là dễ có những mối quan hệ ngoài luồng.

Mặc dù những mối quan hệ không quá sâu sắc để có khả năng dẫn đến ly hôn nhưng chúng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Điều quan trọng là những người tuổi này phải thật tỉnh táo, hành động có chừng mực trong giao tiếp với người khác giới, tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn.

Tuổi Mẹo

Những tháng cuối năm 2017, người tuổi Mẹo có đời sống tình cảm mặn nồng, phong phú và hôn nhân mỹ mãn. Người còn độc thân có thể thoát "ế" trong những tháng sắp tới, đặc biệt là tháng 10 và 11.

Tuy nhiên, những người tuổi Mẹo muốn kết hôn thì nên suy nghĩ kỹ, bởi năm nay bị xung Thái Tuế, hôn nhân có thể không được bền vững. Nếu nhất thiết phải cưới trong năm nay thì nên nhờ những người có chuyên môn để chọn ngày hóa giải Thái Tuế.

Còn với những người đã lập gia đình, nếu sinh con vào năm nay thì đứa bé sẽ phạm vào xung khắc với tuổi Mẹo của bố hoặc mẹ. Điều này khiến gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, tình cảm hai vợ chồng bị rạn nứt và có nguy cơ xuất hiện "tiểu tam" phá hoại. Tốt nhất cả hai vợ chồng nên tìm đến chuyện gia giúp đặt tên cho con để hóa giải.

Tuổi Thân

Vào cuối năm 2017, những người tuổi Thân trở nên xinh đẹp, đầy sức hấp dẫn và thu hút người khác giới. Người còn một mình sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực trong những tháng cuối năm, nhất là tháng 12.

Với người đã kết hôn, đời sống tình cảm cũng vô cùng mỹ mãn, cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuối năm nay, duyên với người khác phái của những người tuổi này lại "ùn ùn" kéo đến, nếu không cẩn thận và tỉnh táo rất dễ bị người thứ ba xuất hiện phá hoại hạnh phúc.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.