3 con giáp nào được tiên tri lừng danh chỉ điểm trúng độc đắc trong tuần mới này (22/8 - 28/8)?

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 06:40

Thời gian 7 ngày tới (22-28/8), sao may mắn chiếu tới, 3 con giáp sau đây có đường công danh, sự nghiệp phất lên, tương lai sáng lòa!

Tuổi Dậu

3 con giáp nào được tiên tri lừng danh chỉ điểm trúng độc đắc trong tuần mới này (22/8 - 28/8)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu vốn thật thà siêng năng và chăm chỉ nên trước sau gì bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi dự báo, trong tuần mới này (22/8 - 28/8) người cầm tinh con Gà sẽ có thể tự tin vào bản thân mình, vào một tương lai tươi sáng rực rỡ đang chào đón ở phía trước. Bạn sẽ được Thần Tài trợ giúp trong con đường công danh sự nghiệp, tiền bạc kiếm được gấp đôi gấp ba.

Từ giai đoạn này trở đi, vận may chuyển vận xấu thành may mắn, sự nghiệp đang nhanh chóng bước vào giai đoạn thăng hoa, liên tiếp có tin vui, việc thăng chức, tăng lương được tiến hành thuận lợi.

Bên cạnh đó tuổi Dậu cũng rất thông minh, biết nắm chắc cơ hội trong tay, dốc toàn lực thể hiện tài năng của mình để đạt được sự tiến bộ về mọi mặt, giành được sự đánh giá cao của lãnh đạo, từ đó mở ra con đường thăng tiến rộng mở trong tương lai.

Tuổi Tỵ

3 con giáp nào được tiên tri lừng danh chỉ điểm trúng độc đắc trong tuần mới này (22/8 - 28/8)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ chất phác, thật thà, được bạn bè quý mến, trong 7 ngày tới (22/8 - 28/8) sẽ được quý nhân giúp đỡ, mở ra vụ bùng nổ tài lộc lớn! Có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi. Liên tiếp những sự kiện hạnh phúc liên tiếp xảy đến với họ, cơ hội trúng quả là rất cao, giàu có khó ngăn cản.

Đặc biệt, trong tuần mới này mọi việc bắt đầu suôn sẻ với những người tuổi Tỵ, dù ở nơi làm việc hay công việc kinh doanh nào cũng luôn gặp may mắn.

Chỉ cần tuổi Tỵ tiếp tục cố gắng và nỗ lực không ngừng, thì thời gian tới, đừng nói chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào bất ngờ. Ngoài ra, cùng với sự giúp đỡ của quý nhân, những kế hoạch tưởng chừng như đổ vỡ lại bất ngờ vận hành trơn tru, sự nghiệp có nhiều tiến triển, tương lai tươi sáng, muốn gì có đó, tiền tình khởi sắc. 

Tuổi Mùi

3 con giáp nào được tiên tri lừng danh chỉ điểm trúng độc đắc trong tuần mới này (22/8 - 28/8)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) cho biết, người cầm tinh con Dê trong tuần mới này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp này sẽ tìm ra lối đi riêng và cùng với sự trợ giúp của Trời Phật, tuổi Mùi thành công hơn mong đợi. Kể từ đây, bao nhiêu khó khăn hay đen đủi trước đó đều được rũ sạch, bạn sẽ tận hưởng nhiều niềm vui bất ngờ.

Trong tuần mới này, nhiều cánh cửa cơ hội sẽ mở ra cho người tuổi Mùi. Họ sẽ đón nhận được rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có hơn. Trong tuần này, những người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân và người đó sẽ đưa đường chỉ lối, dẫn họ đến với tài lộc. Bên cạnh đó, sự nghiệp của những người này cũng sẽ có những thay đổi đáng kể, tạo ra được tiếng vang và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, những người tuổi Mùi cũng sẽ gặp nhiều may mắn về vận đào hoa, dễ gặp được nhân duyên tốt, thậm chí những người độc thân có khả năng lên xe hoa trong cuối năm nay. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 4 con giáp hưởng trọn LỘC TRỜI, vét sạch MAY MẮN, TRÚNG SỐ đổi đời trong 7 ngày tới (22-28/8)

Chúc mừng 4 con giáp hưởng trọn LỘC TRỜI, vét sạch MAY MẮN, TRÚNG SỐ đổi đời trong 7 ngày tới (22-28/8)

Tử vi 12 con giáp dự đoán, bước sang tuần mới này (22/8 - 28/8), do có quý nhân phù trợ nên 4 tuổi này được thăng tiến, thu tiền bạc rủng rỉnh.

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