Tuần mới đã bắt đầu (22-28/8), nước đẩy thuyền lên: 3 con giáp mang mệnh đế vương, vận khí hanh thông, phúc khí tràn đầy, gánh lộc về nhà, sống đời thảnh thơi

Tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (22-28/8), người tuổi Sửu có tài lộc vượng phát. Mọi nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội thì tiền bạc, của cải sẽ về tay người tuổi này.

Sửu là những người tài năng, giỏi giang, dám thử thách bản thân. Con giáp này cũng là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Trong công việc, Sửu thể hiện bản thân là người sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Người tuổi Mão thành thật, cởi mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, vì thế không chỉ được bạn bè yêu quý, còn được Thần Phật phù hộ nên vận thế của con giáp này thường suôn sẻ hơn người.

Được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ, cùng thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề. Con giáp này phất lên làm giàu nhờ vào loạt cơ hội được Thần Tài ban phát. Sự nghiệp của con giáp may mắn lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này (22-28/8), do bước vào đại vận nên người tuổi Mão có thể nắm bắt được những cơ hội tốt và khẳng định được năng lực bản thân nên thu về nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng như có được nguồn tài sản, tiền bạc dồi dào.

Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Cũng trong tuần mới này, người tuổi Mão làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Tuổi Thân

Thân là con giáp tốt tính, nhân hậu và có lòng bao dung. Dù có đôi khi họ nói ra những lời lạnh lùng, vô tâm đi chăng nữa thì trái tim họ vẫn vô cùng ấm áp. Khi đối diện với khó khăn Thân chưa bao giờ yếu mềm, càng không sợ cực nhọc. Họ can trường tiến về phía trước, vượt qua nghịch cảnh để có được thứ mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì bước sang tuần mới này (22-28/8), người tuổi Thân cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số. Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Thân nắm chắc trong tay.

Tất cả những sầu lo trước đây vì đường tài phú không thuận cũng sẽ tiêu giảm, bởi trong trong 7 ngày tới đây, tuổi Thân kiếm tiền dễ dàng, nếu chịu đầu tư, họ còn có thể đại phú đại phát. Thời gian tới, dù thế nào thì người cầm tinh con Khỉ cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang bước vào giai đoạn tăng cao, tài lộc dồi dào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm