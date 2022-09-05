3 con giáp nào dễ vướng họa, gặp mâu thuẫn chốn công sở, tài lộc vơi hao vào thứ Hai đầu tuần (5/9)?

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 06:55

Tử vi cảnh báo đến 3 con giáp sau vào ngày thứ Hai đầu tuần nên hành động cẩn trọng kẻo gặp xui xẻo liên miên

Tuổi Ngọ

Hôm nay cục diện Mão Ngọ Tương Phá sẽ khiến con giáp tuổi Ngọ phải đau đầu khi xử lý các vấn đề nội bộ trong ngày hôm nay. Những xung đột liên tục nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình do không thể thống nhất ý kiến chung.

Công việc của bản mệnh cũng không được thuận lợi khi thường xuyên có kẻ xấu bụng vì ghen tị mà sẵn sàng chơi trò tiểu nhân sau lưng bạn. Những lúc như thế này bạn cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất.

3 con giáp nào dễ vướng họa, gặp mâu thuẫn chốn công sở, tài lộc vơi hao vào thứ Hai đầu tuần (5/9)? - Ảnh 1
Hôm nay cục diện Mão Ngọ Tương Phá sẽ khiến con giáp tuổi Ngọ phải đau đầu khi xử lý các vấn đề nội bộ trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Căn cứ tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình.
 
Hãy chú ý làm từng công việc một chứ không nên sốt ruột, làm mọi việc một cách nhanh chóng và cẩu thả, bởi nếu bạn làm sai một việc gì đó thì bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian khá vất vả để hoàn thiện lại tất cả đấy.

3 con giáp nào dễ vướng họa, gặp mâu thuẫn chốn công sở, tài lộc vơi hao vào thứ Hai đầu tuần (5/9)? - Ảnh 2
Căn cứ tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong ngày hôm nay phải đối mặt với cục diện Tương Xung nên dễ vướng vào mâu thuẫn, cãi vã với người khác. Bản mệnh khá nóng tính, bảo thủ, luôn muốn bảo vệ quan điểm của mình nên dễ khiến sự việc theo chiều hướng căng thẳng, thậm chí là va chạm tổn thương.

Con giáp này gặp phải nhiều chuyện xui xẻo cũng vì ngày Sửu Thìn tương phá, công việc gặp phải nhiều chuyện trục trặc. Người tuổi Sửu nỗ lực nhưng đều không được đền đáp. Có điềm báo tiểu nhân đang bày mưu hãm hại, bản mệnh cần phải cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xung quanh.

3 con giáp nào dễ vướng họa, gặp mâu thuẫn chốn công sở, tài lộc vơi hao vào thứ Hai đầu tuần (5/9)? - Ảnh 3
Người tuổi Sửu nỗ lực nhưng đều không được đền đáp. Có điềm báo tiểu nhân đang bày mưu hãm hại, bản mệnh cần phải cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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