3 con giáp nằm trên đống vàng, không cầu tài lộc cũng ùa vào nhà ào ào trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/06/2019 11:00

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài nuông chiều 3 con giáp này sẽ tha hồ thụ lộc, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Làm đâu thắng đó, của nả chất đống chính là may mắn trời ban cho 3 con giáp này trong 15 ngày tới.

3 con giáp nằm trên đống vàng, không cầu tài lộc cũng ùa vào nhà ào ào trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Thân là một trong 3 con giáp chạy trời không khỏi mưa tài lộc, cứ thế mà giàu, phất lên như diều gặp gió nửa cuối tháng 6/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết nắm bắt thời cơ. Họ nhìn xa trông rộng, có sức sáng tạo không giới hạn nên thường đi tắt đón đầu, làm giàu cực nhanh. Đây chính là chìa khóa giúp Thân từ người tay trắng trở thành đại gia, khiến mẹ cha phải hãnh diện vô cùng.

Ngay từ đầu năm Kỷ Hợi 2019 con giáp này được thần tài nuông chiều hết mực, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, trong 15 ngày tới Thân sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn.

3 con giáp nằm trên đống vàng, không cầu tài lộc cũng ùa vào nhà ào ào trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng có thu nhập tăng vọt, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên dễ dàng thành công trong công việc. Nếu người khác thấy khó khăn đã dễ dàng nản chí, chấp nhận thất bại thì Dần lại quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Chính vì có tham vọng đổi đời, miệt mài làm việc nên càng về hậu vận Dần càng thêm phúc thêm phần.

Trong 15 ngày tới, xui xẻo sẽ tránh xa, may mắn lại gần giúp Dần rước lộc vào nhà, vạn sự hanh thông. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng có thu nhập tăng vọt, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

3 con giáp nằm trên đống vàng, không cầu tài lộc cũng ùa vào nhà ào ào trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng Mão vẫn có tài vận dồi dào, chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, hay làm việc thiện nhưng chẳng bao giờ kể công nên Mão được bề trên thương yêu, trời Phật nâng đỡ. Mỗi khi gặp nguy nan, khốn khó con giáp này đều nhanh chóng lấy lại cân bằng, vui vẻ an yên như ngày thường.

Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng Mão vẫn có tài vận dồi dào, chẳng bao giờ thiếu tiền. Từ nửa cuối tháng 6/2019, Mão sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, rung đùi hốt bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người'

Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người'

3 nàng giáp không xinh đẹp nhưng lại có sức quyến rũ vô cực, khiến đàn ông say mê cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay