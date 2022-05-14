3 con giáp nam chung tình nhất, chiều vợ số một, yêu đến sang tận kiếp sau

Cùng điểm danh qua 3 con giáp nam cực kì chung tình, một lòng một dạ, không yêu thì thôi đã yêu rồi thì sang đến tận kiếp sau nhé!
- 3 con giáp sau đây 5 ngày tới tuyệt đối cẩn trọng, đề phòng bất trắc, tiền mất tật mang
- Tử vi 11 ngày tới (14/5 - 24/5), Thần linh bảo trợ, Quý nhân dẫn đường, những con giáp sau tài vận hanh thông, sự nghiệp sáng chói, làm gì cũng gặp may mắn
Tuổi Sửu:
Con giáp chung tình nhất thì Sửu được đứng đầu bảng. Đó là bởi Sửu thật thà, chân thành và luôn hết mình trong tình yêu. Họ luôn thể hiện tình cảm chân thật nhất, không khoa trương hay quá lãng mạn. Người này luôn dùng hành động và cử chỉ ấm áp để chăm sóc, bảo vệ người họ yêu. Tuy bề ngoài giản dị nhưng trong nội tâm lại vô cùng sâu sắc, không cần vợ nói nhiều, họ luôn chủ động làm mọi việc. Hôn nhân của Sửu vô cùng hoàn mỹ, bền chặt. Họ cũng thuộc tuýp có trách nhiệm với gia đình, dốc lòng dốc sức lo cho gia đình mà không oán thán. Họ còn là cánh tay đắc lực trong sự nghiệp của gia đình. Người tuổi Sửu khi yêu thì yêu hết mình, vô cùng chung thủy nhưng 1 khi bị phản bội thì đối phương sẽ bị chịu lời cay đắng từ họ.
Tuổi Mão:
Người đàn ông tuổi Mão cần cù, chịu khó và luôn hết mình vì tình yêu. Họ chu đáo, thận trong với từng quyết định của mình. Vì thế, không bao giờ họ phản bội vợ/ bạn gái mà luôn chung thủy. Đây chính là người đàn ông của gia đình, nhẹ nhàng, tận tâm và có trách nhiệm với vợ con. Dù cho ngoài đời có bão táp, phong ba thì họ vẫn kiên cường, phấn đấu để dành cho gia đình mình những điều tốt đẹp nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần mà không cần nhận lại.Người được tuổi Tuất yêu thương và trao gửi trái tim chính là người mang lại niềm tin và động lực để con giáp này phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Có thể nói đối phương chiếm vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế được trong lòng con giáp này. Khi yêu họ lãng mạn, tỉ mỉ và cực kỳ tinh tế, người yêu khi nào cũng sẽ cảm nhận được sự nồng nàn ấm áp trong trái tim họ.
Tuổi Dần:
Đàn ông tuổi Dần chung tình là điều ai cũng biết, là tuýp người chung tình và kiên định hết mức. Họ sống chân thành, không bao giờ lợi dụng hay lừa dối ai. Đối với người yêu/ người bạn đời của mình cũng vậy. Họ yêu mãnh liệt và ngọt ngào, luôn biết cách lắng nghe, chia sẻ, nhường nhịn đối phương. Họ vui tính nên lúc nào cũng khiến gia đình mình tràn ngập tiếng cười. Chỉ cần không bị phản bội, họ chắc chắn sẽ nguyện bên nhau trọn đời với người mình yêu. Với họ, lúc đã yêu thì thế giới của họ chỉ xoay quanh người đấy mà thôi.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.