3 con giáp sau đây 5 ngày tới tuyệt đối cẩn trọng, đề phòng bất trắc, tiền mất tật mang

Tuổi Tý:

Tử vi cho biết trong 5 ngày tới, người tuổi Tý có những thay đổi lớn trong công việc, gặp nhiều khó khăn bởi nhiều việc diễn ra không như ý muốn, khiến bạn phải đau đầu giải quyết, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Tý vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Người tuổi Tý 5 ngày tới cần lưu ý về chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân:

Trong thời gian 5 ngày tới, thì những người tuổi Khỉ dễ vướng phải những nỗi lo lắng về công việc và tài lộc. Trong thời gian này, người tuổi Thân không nên đầu tư lớn để làm ăn kinh doanh bởi nó dễ bị lừa gạt. Lời khuyên cho bạn là chỉ nên tập trung hết sức lực mình để mọi việc có thể hanh thông dễ dàng hơn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.