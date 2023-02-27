3 con giáp mở cửa gặp ngày Quý Nhân vào buổi sáng Thứ 3 ngày 28/2: Phúc khí đầy người, tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, bán một lời bốn

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 08:54

Chuyên mục tử vi dự đoán, những con giáp sau đây thay đổi bản thân để trải qua chặng đường gập ghềnh trước khi gặt hái thành công. Nhưng nếu vượt qua thời kỳ thăng trầm này thì họ có thể đón nhận may mắn.

 

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, vì là ngày Tam Hợp nên tuổi Ngọ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Bạn có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

3 con giáp mở cửa gặp ngày Quý Nhân vào buổi sáng Thứ 3 ngày 28/2: Phúc khí đầy người, tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, bán một lời bốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này không có gì lạ khi bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới, có thêm cho mình cơ hội phát triển trong tương lai. Ngọ trong lòng rất kiên định với mục tiêu, tính tình cởi mở, không gò bó, không đòi hỏi sự thành đạt nhưng lương tâm trong sáng, thêm vào đó, độ nổi tiếng của họ rất xuất sắc, đồng thời nếu gặp phải thất bại, cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, đường đi dù có gập ghềnh thế nào cũng có thể vượt qua trở ngại, chỉ cần vượt qua khó khăn là có thể từng bước tiến tới thành công.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc chăm chỉ, có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, sẽ theo kế hoạch từng bước tiến tới ước mơ của mình, dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần họ vượt qua được giai đoạn này là may mắn sẽ đến, và kết quả cũng vậy. Điều đó thật tuyệt vời. Bạn không chỉ thu về được khối tài sản đáng kể mà một nhóm bạn cùng chí hướng sẽ trở thành người chiến thắng thực sự trong cuộc sống.

3 con giáp mở cửa gặp ngày Quý Nhân vào buổi sáng Thứ 3 ngày 28/2: Phúc khí đầy người, tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, bán một lời bốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ có một mùa màng bội thu trong tình yêu và sự nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập bất ngờ và hạnh phúc. Những người tuổi Dần rất chăm chỉ, và càng làm việc chăm chỉ càng may mắn. Xin chúc phúc cho bạn, mong bạn có một tương lai tươi sáng, có được tiếng cười cuối cùng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay. Bên cạnh bạn có sự xuất hiện của quý nhân, đối phương luôn kịp thời đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích.

3 con giáp mở cửa gặp ngày Quý Nhân vào buổi sáng Thứ 3 ngày 28/2: Phúc khí đầy người, tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, bán một lời bốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn cũng tiến triển cực kì suôn sẻ trong ngày hôm nay. Bạn niềm nở, chân thành nên dễ dàng chinh phục cảm tình của khách hàng, khiến ai cũng muốn quay trở lại lần sau. Số lượng khách hàng trung thành của bạn ngày một tăng lên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi ngày 28/2 tử vi tu vi ngay 28/2

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể