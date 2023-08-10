3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc nhảy vọt vào đúng 19 giờ ngày 10/8: Phúc lộc rơi đầy đầu, tích ngọc tích vàng, chuẩn bị mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 19 giờ ngày 10/8 bùng nổ tài lộc, vùng vẫy trong biển tiền, hạnh phúc hanh thông.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, chủ động, can đảm, năng động và nhiệt tình. Phần lớn, những người tuổi này thường có nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, họ được mọi người xung quanh giúp đỡ hoặc chí ít cũng là động viên tinh thần.

Thời gian gần đây, người tuổi Dậu gặp đôi chút trục trặc trong công việc. Người tuổi này giữ được bình tĩnh, tìm nhiều cách để xoay sở, cải thiện vấn đề. Họ này sẵn sàng nhận lời khuyên từ người khác, từ đó cân nhắc và đưa ra quyết định.

Vào đúng 19 giờ ngày 10/8, con giáp tuổi Dậu có quý nhân phù trợ, sự nghiệp của họ nhờ đó mà đi lên. Thu nhập của họ cũng tăng lên. Cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, người tuổi Dậu sẽ trở thành người chiếm ưu thế trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt. 

Bắt đầu từ lúc này, người tuổi này sẽ nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, sự nghiệp. Hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi nắm bắt mọi cơ hội.

Hãy luôn nhớ rằng, cơ hội luôn đi liền với thách thức. Giữ được sự tập trung, cẩn thận, tỉ mỉ mới giúp họ đạt được thành tựu như mong đợi.

3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc nhảy vọt vào đúng 19 giờ ngày 10/8: Phúc lộc rơi đầy đầu, tích ngọc tích vàng, chuẩn bị mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của tuổi Dần vào đúng 19 giờ ngày 10/8 diễn ra vô cùng hành thông. Người tuổi Dần gây ấn tượng mạnh nhờ năng lực phi thường và khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Bản mệnh luôn đặt ra mục tiêu và lập kế hoạch rõ ràng để thực hiện hoá ước mơ, gặp khó khăn cũng không chùn bước.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà những người độc thân có được sự mạnh dạn, cởi mở trong việc bày tỏ cảm xúc trong lòng. Bản mệnh chủ động tỏ tình với người mình cảm mến và may mắn là đối phương cũng đã để ý bạn từ trước.

Có quý nhân che chở giúp công việc làm ăn buôn bán của người tuổi này trở nên thuận lợi hơn, nguồn thu nhập theo đó mà tăng lên đáng kể.

3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc nhảy vọt vào đúng 19 giờ ngày 10/8: Phúc lộc rơi đầy đầu, tích ngọc tích vàng, chuẩn bị mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thực Thần đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tý vào đúng 19 giờ ngày 10/8. Bạn có thể có một túi tiền rủng rỉnh nhờ tiền mừng tuổi hoặc tiền trúng số.

Với tính cách cởi mở của mình, con giáp phát tài từ thời điểm này, này nhận được sự yêu mến của nhiều người, đi đến đâu cũng có người quen biết và ai cũng sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền lấy may.

Một số người có thể thử vận may của mình trong các trò bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số... Bạn có cơ hội trúng một khoản tuy không lớn nhưng đủ để báo hiệu sắp tới cuộc sống đầy lộc lá.

Có tiền vào đúng là một niềm vui mà ai cũng mong muốn được nhận. Tuy nhiên, dù dư dả đến mấy bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chớ phung phí rồi cuối cùng lại không giữ lại được gì.

3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc nhảy vọt vào đúng 19 giờ ngày 10/8: Phúc lộc rơi đầy đầu, tích ngọc tích vàng, chuẩn bị mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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