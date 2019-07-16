3 con giáp liên tục đón HỶ SỰ, THẦN TÀI GÕ CỬA liên tục, cuối năm nằm trên đống vàng, đổi vận thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 16/07/2019 16:30

Khổ tận cam lai, sau những ngày tháng cơ cực 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, sung sướng như tiên, thêm phúc thêm phần.

Nửa cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi vận bất ngờ, tiền ập xuống đầu, vàng rải khắp sân, an nhàn thụ lộc.

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Gia đình hưng thịnh, vạn sự như ý, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần trời ban cho con giáp may mắn như Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu không ngại bươn chải, chẳng sợ thất bại và nỗ lực không ngừng để vươn lên nên sớm muộn cũng sẽ muốn gì được nấy, gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Chẳng cần bám víu hay dựa dẫm vào bất cứ ai, Dậu cứ thế mà giàu, của nả đầy nhà.

Từ đây đến cuối năm, Dậu sẽ có phúc phần đầy người, tài lộc phất lên như diều gặp gió. Gia đình hưng thịnh, vạn sự như ý, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần trời ban cho Dậu.

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Những tháng cuối năm 2019, thần tài sẽ liên tục gõ cửa nhà Mão, khiến họ phải thức trắng đêm để đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không hơn thua, chẳng kèn cựa hay hãm hại ai, chỉ chú tâm vào việc của mình, bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian nên Mão được nhiều người yêu mến, quý trọng. Hơn cả, con giáp này lại hay giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng chẳng đòi hỏi báo ơn nên trời Phật thương yêu, đỡ đần hết mực.

Những tháng cuối năm 2019, thần tài sẽ liên tục gõ cửa nhà Mão, khiến họ phải thức trắng đêm để đếm tiền. Bước chân ra tới ngõ là lộc ùa vào nhà, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh, một bước đổi đời.

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Từ đây, Tuất sẽ may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vĩnh biệt vận xui, sau những tháng ngày trầy trật với đời, đối mặt với tiểu nhân Tuất đã có thể tự mình vươn lên, thoát khỏi vòng vây của hung vận. Từ đây, Tuất sẽ may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, vạn sự như ý.

Tiền đầy túi, tình đầy tim, sự nghiệp hưng thịnh, gia đạo ấm êm là lá số tử vi trời đã chấm cho Tuất. Thế nên, Tuất đừng quá lo lắng cũng đừng vội nản lòng vì sau cơn mưa trời lại sáng, bạn sẽ được đáp đền xứng đáng bằng bạc tiền dư dả, cuộc sống ấm êm, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và nỗ lực để theo đuổi đam mê, chỉ trong 3 năm tới top con giáp may mắn này sẽ có bạc tỷ trong tay, giàu sang vô đối.

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