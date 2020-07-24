3 con giáp ‘lành ít dữ nhiều’, cẩn thận tiền bạc sức khỏe trong 22 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều chuyện rắc rối, lành ít dữ nhiều. Bạn nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng tin tưởng vào người khác mà tiền mất tật mang. Làm việc gì cũng nên suy trước tính sau, đầu tư nên sáng suốt một chút để không bị người khác lợi dụng.

Đừng làm việc quá sức mà mắc những bệnh vặt, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc. Nói chung, Tý nên cẩn thận, làm gì cũng hãy thận trọng để không rước họa vào thân.

Trong công việc, đừng nhiệt tình thái quá mà ôm họa vào người. Vì có nhiều người đang ghét và tìm cách hạ bệ bạn. Bên cạnh đó, đi ngoài đường cũng nên chú ý trước sau kẻo gặp tai nạn ngoài ý muốn. Trong 22 ngày tới, bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp xui xẻo, tiền bạc không cánh mà bay vì đầu tư vào những việc không sinh lời. Tiền tích cóp bấy lâu nay cũng không còn khiến bạn mệt mỏi không yên. Tài chính của bạn gặp nhiều chuyện buồn nên tâm trạng cũng lao đao, mệt mỏi.

Mão gánh nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn tăng ca nhiều, làm việc quá sức nên sức khỏe gặp nhiều bệnh vặt. Bạn nên đi bệnh viện khám tổng quát để điều trị kịp thời.

Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy xảy ra cãi nhau. Cả hai bất đồng quan điểm, tranh cãi liên tục về những điều nhỏ nhặt. Nếu không thể giải quyết được, cả hai sẽ đường ai nấy đi, mâu thuẫn đẩy đến cao trào và không thể nào dừng được.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi nhận được khá nhiều tin buồn về tiền bạc, tình cảm. Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn cũng không được tốt. Mùi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ, cảm vặt nên không thể tập trung vào công việc.

Mùi bị cấp trên đánh giá thấp tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến cấp trên đánh giá thấp khả năng của bạn. Đồng nghiệp cũng có cơ hội nói xấu sau lưng bạn. Vì vậy nên cẩn thận những mối quan hệ bên cạnh mình.

Lời khuyên cho Mùi nên chú tâm hơn vào công việc. Đừng lo ra hoặc đừng để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến việc chung. Vì thời điểm này bạn khá lơ là, bỏ lỡ nhiều hợp đồng lớn khiến công ty thất thoát tiền bạc, đánh mất nhiều điểm trong mắt cấp trên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm