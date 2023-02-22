3 con giáp kiếm tiền nhanh như chớp vào đúng 4 ngày (23, 24, 25 và 26/2): Phát tài phát lộc người, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, vươn lên cuộc sống thịnh vượng!  

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 09:58

Vào thời điểm này những con giáp sau có thể nhận được sự hỗ trợ của các mối quan hệ và họ có thể nhận ra vận may của mình càng sớm càng tốt, mức thu nhập không thấp và chất lượng cuộc sống không bị giảm sút.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách đa cảm, hay nghĩ ngợi. Đôi khi, họ bi quan và vướng vào suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được.

Trong thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp không ít tai nạn, sự cố, dẫn đến hao hut ngân khố. Năm 2023 đã sang, tài vận của người tuổi này có phần khởi sắc.

Thời điểm này, người tuổi Mùi thật thà, ấm áp sẽ gặp được nhiều quý nhân. Họ được tạo điều kiện phát triển khả năng, hãy sẵn sàng cho những chuyến công tác xa.

3 con giáp kiếm tiền nhanh như chớp vào đúng 4 ngày (23, 24, 25 và 26/2): Phát tài phát lộc người, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, vươn lên cuộc sống thịnh vượng!   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này chớ nên bảo thủ mà hãy cởi mở, lắng nghe ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp này được cấp trên khen thưởng, kiếm về khoản lương, thưởng lớn, đón một năm đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ rất giỏi trong việc quan sát và giỏi diễn đạt. Tính cách của họ rất lạc quan, hào phóng và chân thành.

Trong năm tới, tài lộc của con giáp này sẽ ngày một phát triển. Thời điểm này, đem tới một vận trình mới nên họ có thể mở rộng nguồn thu nhập từ những “mối” khác nhau. Khi đã đạt đến độ “chín, họ có thể cân nhắc đến việc kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự phát triển mang tính đột phá. Còn với những ai đang kinh doanh tự do, họ cũng có thể sẽ gặp những sự thay đổi, có thể liên quan tới địa điểm, môi trường khác như chuyển văn phòng, nhà xưởng. Dù đặt trong hoàn cảnh nào, đây là thời điểm họ cần làm tốt việc dự trữ tài chính và tích trữ riêng cho mình một dòng tiền nhất định.

Nhìn chung, công việc đầu tư của tuổi Tỵ trong thời gian sắp tới có những tín hiệu khả quan. Nếu biết phân tích đúng hướng, đưa ra quyết định vào đúng thời điểm thì dễ đem lại lợi nhuận đáng kể.

3 con giáp kiếm tiền nhanh như chớp vào đúng 4 ngày (23, 24, 25 và 26/2): Phát tài phát lộc người, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, vươn lên cuộc sống thịnh vượng!   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Đồng thời, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ đang làm công ăn lương lại có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng tiểu nhân rình rập. Con giáp này nên học cách quân bình cảm xúc, tự chủ bản thân tốt để tránh đi các tranh chấp không cần thiết.

Những người thuộc con giáp này thường có lòng kiên nghị, sự thông minh và quyết đoán. Chỉ cần không ngừng tiến bộ, học hỏi từ kinh nghiệm đã qua, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm tính cách linh hoạt, tháo vát và dễ thích nghi, họ sẽ dễ đạt thành công hơn trong mọi việc.

Tuổi Mão

Tử vi thời điểm này, nhận thấy, may mắn đang đứng về phía người tuổi Mão, trao cho bạn rất nhiều cơ hội thu về nhiều thành quả khả quan, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Thời điểm này, nhờ cát thần nâng đỡ là lúc người khác nghỉ ngơi nhưng tuổi này lại tranh thủ kiếm về cơ hội tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn.

3 con giáp kiếm tiền nhanh như chớp vào đúng 4 ngày (23, 24, 25 và 26/2): Phát tài phát lộc người, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, vươn lên cuộc sống thịnh vượng!   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn từ các kế hoạch đầu tư làm ăn của mình, tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian tìm hiểu, chứ đừng vội vàng bỏ qua.

Trong công việc, bản mệnh dù được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc nhưng không hề nao núng, tự tin nhận nhiệm vụ. Con giáp này lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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