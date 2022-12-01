3 con giáp GIÀU Ú Ụ trước khi sang tháng Chạp, ngã ngay hố vàng, no nê lộc lá, bên trái có quý nhân, bên phải có Thần Tài

Theo tử vi dự báo, 3 con giáp trên có quý nhân, dưới có thần tài, trời định nhất định phú quý phát tài trước khi sang tháng Chạp.
- Nửa đầu tháng 12: Vận may ập đến, 3 con giáp chất đống bạc tiền, vàng nhét đầy chum, nhà xe chờ sẵn, dễ giàu lên nhanh chóng
- Bồ Tát phù hộ: Đúng 3 ngày giữa tuần (29/11 - 1/12/2022), 3 con giáp vạn sự khởi phát, khởi khí khai lộc, gặp vạn điều tốt, cả công danh lẫn tiền bạc đều thăng hoa
Tuổi Thìn
Tử vi cho biết, trước khi sang tháng Chạp, người tuổi Thìn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Thìn.
Người tuổi Thìn luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân tràn đầy tinh thần chiến đấu, con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thân ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thân không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.
Theo tử vi, trước khi sang tháng Chạp, tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thời điểm này, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.
Tuổi Ngọ
Ngọ vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của con giáp này đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Tử vi có nói, trước khi sang tháng Chạp, người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.
Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.
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