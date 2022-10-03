3 con giáp gặp vận xui, tai ương dồn dập, khó khăn chồng chất trong ngày 4/10, làm gì cũng chẳng yên thân

3 con giáp dưới đây phải đối diện với nhiều điều rủi ro khó lường vào ngày 4/10. Hãy cẩn trọng nếu muốn làm bất cứ việc gì.

Tuổi Sửu Trong ngày 4/10, người tuổi Sửu có hung tinh chiếu mệnh nên gặp không ít xui xẻo. Trước hết phải kể đến nguy cơ hao hụt tài chính của con giáp này. Bản mệnh chủ quan trong quá trình làm ăn hay tính toán sai sót, dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Một vài hạng mục đầu tư cũng chưa thực sự hiệu quả như mong đợi, bạn nên xem xét lại thì hơn.



Ảnh minh họa: Internet Công việc cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn của bạn. Con giáp này phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, không thể phát huy điểm mạnh của mình khi liên tục bị tiểu nhân gây khó dễ. Tiến độ công việc trì trệ cũng là nguyên nhân khiến con giáp này bị cấp trên khiển trách, bày tỏ sự thất vọng. Tuổi Tý Tuổi Tý gặp đúng có Đại Hao hung tinh hoành hành. Trong ngày 4/10, tuổi Tý cần chú ý đến chuyện tiền bạc. Nên hạn chế thực hiện những giao dịch tiền lớn để tránh gặp bất lợi về tài chính. Lỗi sai trong công việc không xuất phát từ phía bạn nhưng bạn lại là người phải chịu hậu quả, bạn cần phải kiên trì hơn mới sớm vượt qua thách thức.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, con giáp này cũng cần cảnh giác đề phòng tiểu nhân vay mượn hoặc dụ dỗ làm điều sai trái. Chúng có thể làm cho tuổi Tý rơi vào cảnh nghèo khó, gia đình gặp xui xẻo. Tuổi Thìn Tuổi Thìn cũng là 1 trong 3 con giáp xui xẻo vào trong ngày 4/10, cho nên bản mệnh cần phải tuyệt đối hết sức thận trọng. Họa tiểu nhân rình rập, sự chủ quan của bạn kết hợp với những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho tuổi Thìn đánh mất hình ảnh và uy tín của mình trong mắt cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet Dù trong bất cứ tình huống nào bản mệnh cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Đừng quên tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn sơ suất để lộ ra sơ hở và giở trò, công kích. Bạn hoàn toàn có thể tránh được những điều đó nếu cẩn thận ngay từ đầu. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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