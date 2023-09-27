3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may trong 15 ngày tới: Tiền vào như nước, hóa nguy thành an, hỷ tín tìm đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hầu bao rủng rỉnh, bạc vàng đủ đầy trong 15 ngày tới.

Tuổi Dần

Xét về phương diện sự nghiệp, trong 15 ngày tới của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm.

Người tuổi Dần trong thời gian này có sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải “liệu cơm gắp mắm”. Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi đại cát đại lợi.

3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may trong 15 ngày tới: Tiền vào như nước, hóa nguy thành an, hỷ tín tìm đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết người tuổi Tỵ có động lực phi thường. Họ luôn chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Trong 15 ngày tới, người tuổi Tỵ có vận thế đáng ngưỡng mộ.

Chỉ cần Tỵ làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi Tị phát triển về mọi mặt. Nhờ vậy mà cuộc sống của Tỵ ngày càng thú vị hơn, có nhiều cơ hội phát triển.

Từ thời gian này, người tuổi Tỵ có vận thế tích cực, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn. Thành quả này một phần do may mắn, một phần do thời cơ thích hợp và Tỵ quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỉ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may trong 15 ngày tới: Tiền vào như nước, hóa nguy thành an, hỷ tín tìm đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo may mắn, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong 15 ngày tới. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Thân trong thời gian này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may trong 15 ngày tới: Tiền vào như nước, hóa nguy thành an, hỷ tín tìm đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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