3 con giáp gặp hạn Tam tai trong năm 2023, cẩn trọng mọi điều, tránh chủ quan, cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian

Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

Tuổi Thìn

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023: Bước vào hạn Tam Tai, gặp vận đen tài lộc, công danh xuống dốc.

Quý Mão 2023 là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai của những người cầm tinh con Rồng nên vận hạn sẽ có phần nhẹ hơn. Tuy nhiên người tuổi Thìn cũng không nên chủ quan.

Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn. Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023: Bước vào hạn Tam Tai, gặp vận đen tài lộc, công danh xuống dốc. Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc "rơi rớt", dễ gặp thị phi.

Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Tuổi Thân

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023: Bước vào hạn Tam Tai, gặp vận đen tài lộc, công danh xuống dốc. Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

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