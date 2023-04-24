3 con giáp 'gánh tiền' nặng vai nhờ thần tài chỉ điểm, chiêu tài hút lộc, thịnh vượng phú quý trong tháng 5 âm lịch

Tuổi Tý chính là một trong những con giáp gặt hái thành công trong tháng 5 âm lịch. Có cục diện Lục Hợp tương trợ, người tuổi Tý được dự báo vượng vận quý nhân khi làm bất kỳ việc gì.

Vận may mang tới rất nhiều cơ hội để bản mệnh có thể thuận lợi hợp tác làm ăn hay ký kết các bản hợp đồng quan trọng, cũng dễ dàng gặp được người tốt bụng có lòng nâng đỡ. Đặc biệt, người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc.

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nằm trong ngày Tam Hợp cục hậu thuẫn, nhờ vậy thêm phần tự tin và quyết đoán để thực hiện những việc đã đề ra. Mọi việc qua tay bạn đều được sắp xếp ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên với sự tận tâm tận sức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới trong tháng 5 âm lịch, phát huy được sở trường của mình, nhất là người tuổi Dậu làm về quản lý, công việc thấy thuận lợi hơn, những ngành nghề mới cũng có triển vọng. Học hành thi cử hay đường công danh đều tốt đẹp.

Tuổi Dần

Tuổi Dần bắt đầu tháng 5 âm lịch với tâm thế hào hứng, có lẽ cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng.

Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều được giải quyết êm xuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Dần luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có được tình yêu như mong đợi.

Dần nên tận dụng những mối quan hệ đang có để tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!