3 con giáp dưới đây giàu có vang danh thiên hạ trong tuần mới (2/10 - 8/10): Tài lộc quấn chặt chẳng buông, thu nhập tăng phi mã, phúc khí ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tha hồ đếm tiền trong tuần mới, gặp may mắn đủ đường.

Tuổi Dậu

Tài chính của Dậu trong tuần mới có những chuyển biến tích cực. Bản mệnh có khả năng kiếm tiền về đầy túi, khiến chính Dậu và mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Người làm công ăn lương sẽ có thành tích tốt trong công việc, là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho Dậu những khoản thưởng nóng. Một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Nếu có khoản tiền dư dả, Dậu có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Dậu nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước. Như vậy thì Dậu sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của.

Người làm ăn kinh doanh nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, Dậu hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu.

3 con giáp dưới đây giàu có vang danh thiên hạ trong tuần mới (2/10 - 8/10): Tài lộc quấn chặt chẳng buông, thu nhập tăng phi mã, phúc khí ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống trong tuần mới.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

3 con giáp dưới đây giàu có vang danh thiên hạ trong tuần mới (2/10 - 8/10): Tài lộc quấn chặt chẳng buông, thu nhập tăng phi mã, phúc khí ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp phát tài trong tuần mới. Bởi vận trình tài lộc trong thời điểm này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều gặt hái được thành quả như ý muốn.

Nếu bản mệnh có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau.

Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa nữa.

3 con giáp dưới đây giàu có vang danh thiên hạ trong tuần mới (2/10 - 8/10): Tài lộc quấn chặt chẳng buông, thu nhập tăng phi mã, phúc khí ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ

Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị giàu sang nứt vách, gặt hái được nhiều thành công liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/9 tu vi ngay 1/10 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng