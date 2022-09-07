3 con giáp được dự báo vấp phải sao chổi, chân dính xui xẻo, vận đen bủa vây, làm chuyện gì cũng hỏng, tiền mọc cánh bay mất, sầu não bệnh tật triền miên vào tuần sau (12-18/9)

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 22:08

Top 3 con giáp xui xẻo có nguy cơ gặp chuyện chẳng lành, vận hạn xui liên miên, làm chuyện gì cũng thất bại, dễ gặp tai nạn do bất cẩn vào tuần tới.

Tuổi Sửu

3 con giáp được dự báo vấp phải sao chổi, chân dính xui xẻo, vận đen bủa vây, làm chuyện gì cũng hỏng, tiền mọc cánh bay mất, sầu não bệnh tật triền miên vào tuần sau (12-18/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào tuần sau (12-18/9), sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển nhất định song do phạm phải vận hạn xui xẻo nên chưa được như ý muốn. Theo tử vi, tuần sau (12-18/9), con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi Tuế Can lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. 

Về tài lộc, tuổi Sửu có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. 

Để tránh xa xui xẻo, tuổi Sửu không nên đi lại xa, tránh khu vực sông nước. Trong làm việc, nếu có thể nên lựa chọn đối tác không thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

Tuổi Thìn

3 con giáp được dự báo vấp phải sao chổi, chân dính xui xẻo, vận đen bủa vây, làm chuyện gì cũng hỏng, tiền mọc cánh bay mất, sầu não bệnh tật triền miên vào tuần sau (12-18/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng thuộc top con giáp gặp đại hạn vào cuối năm 2022, Thìn nên cẩn thận bởi cuối năm nay mình phải cục diện Xung Thái Tuế, vận trình lâm nguy. Sự nghiệp của Thìn cuối năm nay không ổn định, dễ gặp xui xẻo, công việc có vài biến động.

Đường tài vận bất ổn, phải chi rất nhiều tiền bạc vào những việc không đáng. Hôn nhân khá nhiều mua thuẫn, Thìn nên nhẫn nhịn trong thời gian này kẻo mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tình hình sức khỏe của Thìn vào tuần sau (12-18/9) không được tốt, coi chừng nhập viện vì gan, thận. Đi đường nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối không chơi trò liên quan đến sông nước, mạo hiểm.

Những việc tuổi Thìn nên và không nên làm trong tuần sau (12-18/9) không nên khởi nghiệp, đổi việc… để đổi vận, chủ động thay đổi, tìm kiếm duyên lành, tránh đi chơi xa, du lịch xa đặc biệt những khu vực sông hồ, ao, biển. 

Tuổi Thân

3 con giáp được dự báo vấp phải sao chổi, chân dính xui xẻo, vận đen bủa vây, làm chuyện gì cũng hỏng, tiền mọc cánh bay mất, sầu não bệnh tật triền miên vào tuần sau (12-18/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuần sau (12-18/9) tuổi Thân đã gặp khó khăn về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, làm ăn, buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng phải đề phòng các vấn đề về trộm cắp tài sản, tiểu họa. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn đơn độc trong mọi việc, khó có thể nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ. Vận trình của những người sinh năm Khỉ cũng không như ý, dễ bị hao tài, tốn của.

Gia đình không êm ấm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến công việc và tài chính. Sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt lắm. Bạn phải cẩn thận khi đi xa, lái xe, làm công việc nguy hiểm. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp bị xui xẻo bám lấy thân xác, tài sản tiền của tiêu hao nặng, tiền có đi không có về, thua lỗ kinh doanh nặng nề, tiền vào túi chưa lâu đã mọc cánh bay mất.

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