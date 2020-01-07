3 con giáp được bề trên chiếu cố, tháng 1 hoan hỷ, tháng 2 phát tài, cả năm Canh Tý ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 07/01/2020 07:21

Năm trước khổ cực bao nhiêu thì bước sang tử vi năm 2020 những con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, được thần tài gõ cửa tới tấp.

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc top con giáp may mắn nhất năm này bạn sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, của nả chất đống, tiêu xài thả ga cũng không hết.

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 Tuất sẽ có năm mới ngập trong nhung lụa, của ăn của để chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực và không ngừng theo đuổi đam mê nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Tuất càng gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền chất chật két.

Sách tử vi năm 2020 có nói, dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng sẽ có năm mới ngập trong nhung lụa, của ăn của để chất đống. Thế nên, nếu đang có ý định đầu tư, kinh doanh Tuất hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này.

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Thìn sẽ có cả năm Canh Tý tiền tài phủ phê, tha hồ hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, số phận may mắn hơn người. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào vận may trời cho, con giáp bản lĩnh này lại không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp Thìn đã kiếm được bộn tiền.

Bước vào năm 2020, con giáp may mắn này sẽ có những chuyển biến tích cực trong đời mình. Tháng 1 này, Thìn sẽ có tài vận dồi dào, tháng 2 có cơ hội trở thành đại gia, cả năm Canh Tý tiền tài phủ phê, tha hồ hưởng lộc.

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Sửu sẽ có một năm mới thăng hoa mỹ mãn, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm nên Sửu được nể trọng, sự nghiệp phát triển vững vàng. Đặc biệt, ở con giáp này còn có cả ý chí cầu tiến, không ngừng học hỏi nên cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, may mắn hơn người.

Nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân đưa đường chỉ lối Sửu sẽ có một năm mới thăng hoa mỹ mãn, tài lộc vượng phát. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng thêm lộc thêm tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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