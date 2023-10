3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 10 ngày sắp tới, may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, lộn ngược dòng ngoạn mục, đón nhiều điều cát lành

Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (17 - 26/10), có sự trợ giúp của Tam Hội, mọi công việc của người tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Tron 10 ngày này là khoảng thời gian vô cùng may mắn của bạn, vì vậy, nếu bản mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

Bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn trong thời gian này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.