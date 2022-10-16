3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 10 ngày sắp tới, may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, lộn ngược dòng ngoạn mục, đón nhiều điều cát lành

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 11:18

Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (17 - 26/10), 3 con giáp may mắn sau sẽ chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (17 - 26/10), có sự trợ giúp của Tam Hội, mọi công việc của người tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Tron 10 ngày này là khoảng thời gian vô cùng may mắn của bạn, vì vậy, nếu bản mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào 10 ngày này. Người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ cho bạn hướng phát triển phù hợp, giúp bạn chắc chắn hơn vào tương lai.

Bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.

3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng' trong 10 ngày sắp tới, may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, lộn ngược dòng ngoạn mục, đón nhiều điều cát lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn trong thời gian này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của bạn thôi đấy.

3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng' trong 10 ngày sắp tới, may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, lộn ngược dòng ngoạn mục, đón nhiều điều cát lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất kiệm lời, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ là người mưu cao, chí lớn và có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tự lực, tự cường. Họ muốn tự mình làm tất cả mọi việc chứ không dựa dẫm vào ai.

Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (17 - 26/10), người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.

Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Tuất dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng' trong 10 ngày sắp tới, may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, lộn ngược dòng ngoạn mục, đón nhiều điều cát lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 16 giờ 16 phút ngày hôm nay (15/10), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, thu về tay tiền nhiều không xuể, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

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