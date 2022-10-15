Tử vi 12 con giáp trong 12 ngày tới cho biết: TOP 3 con giáp tài vận hanh thông, quý nhân tương trợ, vô cùng vượng phát, gặt hái nhiều thành công, tài lộc hơn người

Tử vi 12 con giáp trong 12 ngày tới (16/10 - 27/10) cho biết hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Người cầm tinh con ngựa là người có tài hùng biện, thích giao du, có nhiều bạn bè. Bạn cũng là người có tấm lòng từ bi, lương thiện, thích giúp đỡ nhưng người khác. Chính vì vậy, người tuổi Ngọ này nhận nhiều phúc báo, cuộc sống càng về sau lại càng có hậu.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong những ngày này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tử vi 12 con giáp trong 12 ngày tới (16/10 - 27/10) cho biết nhiều cơ hội công việc của tuổi Ngọ sẽ mở ra trước mắt người tuổi Ngọ khiến bạn phải băn khoăn, suy nghĩ khi đứng trước các lựa chọn. Nắm bắt đúng cơ hội, bạn sẽ kiếm được bộn tiền cũng như các mối quan hệ. Bạn sẽ có một công việc mới, một chức vụ mới hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm giúp kiếm thêm thu nhập.

Không những trong giữa tháng 10 này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển vượt bậc trong 2 tháng nữa. Tuy công việc bận rộn, bạn vẫn nên giữ gìn sức khỏe. Bởi việc bạn làm việc quá sức sẽ dễ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và khiến bạn phải trả giá về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp trong 12 ngày tới (16/10 - 27/10) cho biết Tam Hợp giúp người tuổi Hợi được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho bạn có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

Chính Quan như đang tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Hợi. Khi bạn có được cảm nhận mạnh mẽ về điều mà bản thân mong muốn, không ai có thể khiến bạn trệch hướng. Hãy thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động.

Ngũ hành tương sinh cho thấy thông tin tích cực về tiền bạc, vì bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trong vấn đề liên quan đến tài chính. Mặc dù vậy, chi phí có thể khiến mức tiết kiệm của bạn bị ảnh hưởng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch ngắn ngày giúp cho tinh thần được thư giãn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.