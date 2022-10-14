Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) của 12 con giáp dự báo có 3 con giáp sẽ bận rộn vì đếm tiền được trời ban hồng phú, sự nghiệp thăng hoa rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 20:22

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) của 3 con giáp sau cho biết tài lộc đang nở rộ, sự nghiệp đang được đà phát triển, hãy mau nắm bắt cơ hội này ngay nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) cho biết, Tài chính là phương diện nhiều điểm sáng nhất trong những ngày này của người tuổi Sửu khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ của Thiên Tài. Được cát thần này ưu ái, con giáp này có thể sẽ nhận thêm công việc bên ngoài hoặc có mối làm ăn mới, đầu tư vào lĩnh vực thu được lợi nhuận.

Nhân cơ hội này hãy cố gắng làm vững mạnh khả năng tài chính của mình cũng như suy nghĩ kĩ càng về việc duy trì hướng đi này, chuyển từ việc phụ thành việc chính. Với những lĩnh vực mới còn nhiều bỡ ngỡ, nếu lo ngại rủi ro, bạn có thể có thể tìm hiểu hoặc học hỏi kinh nghiệm người đi trước rồi mới đầu tư, làm từng bước một. 

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) của 12 con giáp dự báo có 3 con giáp sẽ bận rộn vì đếm tiền được trời ban hồng phú, sự nghiệp thăng hoa rộn ràng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) cho biết, sự chiếu cố của Thiên Tài, người tuổi Tị nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng.

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, giúp tiền sinh ra tiền, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ.

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của người thân và cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) của 12 con giáp dự báo có 3 con giáp sẽ bận rộn vì đếm tiền được trời ban hồng phú, sự nghiệp thăng hoa rộn ràng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đã là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ và luôn khao khát cuộc sống giàu có, vì thế họ sẽ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được những điều mình mong muốn. Tuổi Dậu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế. 

Sinh thời, những người tuổi Dậu thường không sinh ra trong những gia đình sung túc nhưng có khả năng tự tạo ra sự giàu có cho bản thân. Cuộc sống, tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) cho biết, người tuổi Dậu được thần Tài chiếu cố hết mực. Theo đó,trong khoảng thời gian này người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, đây là người giúp bạn làm giàu, gây dựng sự nghiệp. Dự kiến, cuối năm nay, tuổi Dậu không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Tử vi trong 8 ngày sắp tới (17 - 24/10) của 12 con giáp dự báo có 3 con giáp sẽ bận rộn vì đếm tiền được trời ban hồng phú, sự nghiệp thăng hoa rộn ràng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10), được Thần tài săn đón, bản mệnh giàu sang phú quý, tương lai tươi sáng, rực rỡ

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10), được Thần tài săn đón, bản mệnh giàu sang phú quý, tương lai tươi sáng, rực rỡ

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10) sẽ giàu sang phú quý hơn người, tha hồ sống trong nhung lụa.

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