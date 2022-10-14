Tử vi dự đoán 12 ngày tới, các con giáp dưới đây tăng tiến lộc vàng, công danh cao chót vót, thảnh thơi xòe tay hứng tiền, hưởng thụ thành quả đã bỏ ra

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 19:21

Tử vi dự đoán 12 ngày tới (15 - 26/10), 3 con giáp ngày càng gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 12 ngày tới (15 - 26/10), Thực Thần soi bóng cho người tuổi Sửu, dẫn đường cho tài lộc về nhà. Thứ 3 này là một ngày rực rỡ với con giáp này. Cát thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được.

Cũng nhờ thời gian qua bận rộn làm ăn nên bản mệnh đã kiếm được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Tử vi dự đoán 12 ngày tới, các con giáp dưới đây tăng tiến lộc vàng, công danh cao chót vót, thảnh thơi xòe tay hứng tiền, hưởng thụ thành quả đã bỏ ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi dự đoán 12 ngày tới (15 - 26/10), tài lộc dồi dào, tiền bạc may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan, bạn hãy mạnh dạn thực hiện các mục tiêu ấp ủ từ lâu của mình.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ thì đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng may mắn. Đào hoa nở rộ, con giáp này cần phải mở lòng mình, tình duyên đến thì chớ nên từ chối, đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được. 

Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Không cần phải nói gì nhiều, đôi bên nhận thấy sự hòa hợp ngay cả trong im lặng.

Tử vi dự đoán 12 ngày tới, các con giáp dưới đây tăng tiến lộc vàng, công danh cao chót vót, thảnh thơi xòe tay hứng tiền, hưởng thụ thành quả đã bỏ ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thời gian gần đây có thể đang gặp khó khăn trong công việc trong thời gian dài. Có tài năng nhưng người tuổi Thân chưa được trao cơ hội. 

Thế nhưng tử vi dự đoán 12 ngày tới (15 - 26/10),, tử vi học cho thấy công việc của người tuổi Thân có nhiều bước tiến. Gặp được quý nhân, bạn được giúp đỡ, trao cơ hội thể hiện bản thân. Quý nhân này cũng là người tiến cử, đề bạt bạn với cấp trên, giúp đường thăng tiến của bạn rông mở hơn bao giờ hết.

Đối với những người tuổi Thân làm kinh doanh thì thời gian tới đây, cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn rất nhiều. Bạn cần xem xét kỹ các cơ hội để chọn ra những dự án phù hợp với năng lực, tiềm lực tài chính của mình.

Tử vi dự đoán 12 ngày tới, các con giáp dưới đây tăng tiến lộc vàng, công danh cao chót vót, thảnh thơi xòe tay hứng tiền, hưởng thụ thành quả đã bỏ ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10), được Thần tài săn đón, bản mệnh giàu sang phú quý, tương lai tươi sáng, rực rỡ

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng" trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10), được Thần tài săn đón, bản mệnh giàu sang phú quý, tương lai tươi sáng, rực rỡ

Tử vi dự đoán 3 con giáp được ấn định trong 5 ngày sắp tới (17 - 21/10) sẽ giàu sang phú quý hơn người, tha hồ sống trong nhung lụa.

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