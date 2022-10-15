Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp may mắn hết phần trong thiên hạ, kể từ thời điểm này đến cuối năm ầm ầm phát tài, miệt mài thăng tiến, thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 12:15

Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp sau từ thời điểm này đến cuối năm sẽ thành công rực rỡ trên mọi phương diện, dễ dàng đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Tử vi cuối tuần dự đoán, kể từ giờ đến cuối năm, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ giữa tháng 10 trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp may mắn hết phần trong thiên hạ, kể từ thời điểm này đến cuối năm ầm ầm phát tài, miệt mài thăng tiến, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cuối tuần dự đoán, kể từ giờ đến cuối năm, Tam Hợp giúp con giáp tuổi Dần nhận ra những tranh cãi trước đây đôi khi là cần thiết. Thực tế là hai bạn càng yêu nhau thì lại càng không cãi nhau lâu được. Với hai người, mâu thuẫn là để thấu hiểu nhau hơn.

Thực Thần ghé thăm hứa hẹn sẽ mang tới tin vui cho con giáp tuổi Dần. Dường như bạn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bắt đầu một dự án mới mẻ nào đó. Vậy thì thời gian tới này chính là cơ hội tốt rồi đấy, đừng chần chờ thêm nữa nhé. Đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay.

Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp may mắn hết phần trong thiên hạ, kể từ thời điểm này đến cuối năm ầm ầm phát tài, miệt mài thăng tiến, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên Thìn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Tử vi cuối tuần dự đoán, kể từ giờ đến cuối năm, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Thiên Tài mang đến tin vui về tiền bạc đó có thể là một số con giáp tuổi Thìn được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ nghề phụ. Bạn có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không phải lãng phí nó bằng những việc làm vô ích đâu nhé.

Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp may mắn hết phần trong thiên hạ, kể từ thời điểm này đến cuối năm ầm ầm phát tài, miệt mài thăng tiến, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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