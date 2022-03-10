3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài trong 2 tháng tới, tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 20:10

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 2 tháng tới, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ trong 2 tháng tới. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài trong 2 tháng tới, tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 1
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ trong 2 tháng tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật đã qua, trong 2 tháng tới, Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong thời gian này. Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài trong 2 tháng tới, tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 2
Những tháng đầu năm khá chật vật đã qua, trong 2 tháng tới, Mão sẽ thăng tiến ầm ầm - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi có nói, trong 2 tháng tới, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc trước đó. Trong thời gian này, Thân sẽ là con giáp “số hưởng”, tiền bạc tiêu cả năm cũng không hết.

3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài trong 2 tháng tới, tiền vàng bội thu, làm một lời mười, thoát khỏi khiếp nghèo - Ảnh 3
Trong 2 tháng tới, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc trước đó - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp hốt tiền mỏi tay từ giờ đến hết tháng 3, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi

Top 3 con giáp hốt tiền mỏi tay từ giờ đến hết tháng 3, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ giờ đến hết tháng 3, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

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