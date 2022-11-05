Sách tử vi có nói, trong thời gian này Sửu sẽ có cơ may đổi đời. Được cấp trên cất nhắc, bề trên nâng đỡ nến Sửu làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi. Đặc biệt, con giáp giàu có này còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Sửu vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Sửu càng về sau sẽ càng sung túc nhờ con giáp này biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho Sửu một bài học tuyệt vời. Trong ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Trâu đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Ngọ thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Ngọ luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, con giáp này cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Ngoài ra, người tuổi Sửu sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ.

Đúng ngày cuối tuần này (6/11), mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào thời gian này, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. Bản mệnh của người tuổi Ngọ có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Ngọ, con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Tuất có thể đạt đuộc nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi ngày cuối tuần (6/11) cho biết, đời Tuất sẽ sang trang mới với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, muốn khổ cũng chẳng được. Càng về cuối ngày Tuất càng thêm phúc thêm phần, sung túc thịnh vượng, tha hồ nằm duỗi mà ăn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, bản mệnh sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Tuất có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Tuất.

Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, tuổi Tuất có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.