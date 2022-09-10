3 con giáp ĐỎ đủ đường, vận số lên hương đổi đời từ 11/9 - 20/9, liên tục có cơ hội để đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, kéo tài lộc ùn ùn về nhà

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 17:50

Từ 11/9 - 20/9, có 3 con giáp gặp thời hoàng kim, may mắn gặp thời đổi vận, công việc phát lên bất ngờ, tiền tài ào ào đổ về két.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu bản chất hiền lành, lương thiện, luôn giàu lòng nhân ái nên được yêu mến, phúc phần của con giáp này cũng tốt đẹp hơn người.

Ngoài ra, họ cũng rất nỗ lực trong công việc, năm 2022 là năm họ sẽ gặt hái nhiều may mắn, thuận lợi. Họ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nguồn thu chính phụ đều rủng rỉnh.

Từ 11/9 - 20/9 chính là thờ điểm hoàng kim đổi đời của tuổi Sửu, là cơ hội để bạn có thể đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

Chỉ có lời khuyên nhỏ cho Sửu chính là đừng tin người quá mức, đừng để kẻ tiểu nhân lợi dụng lòng tốt của mình. Hãy giữ những bí mật cho riêng mình và đề cao cảnh giác.

3 con giáp ĐỎ đủ đường, vận số lên hương đổi đời từ 11/9 - 20/9, liên tục có cơ hội để đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, kéo tài lộc ùn ùn về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ 11/9 - 20/9 nhờ có Thiên Tài nên con giáp tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư trong thời điểm này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn bạn nhé.

Hỏa - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu bạn cố tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc thì tức là bạn đang thua đấy, chỉ có những người biết im lặng đúng lúc mới thực sự là người khôn ngoan.

3 con giáp ĐỎ đủ đường, vận số lên hương đổi đời từ 11/9 - 20/9, liên tục có cơ hội để đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, kéo tài lộc ùn ùn về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có tham vọng, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn người tuổi Dậu càng lắm của nhiều tiền. Hơn cả, nhờ khéo léo, biết cách tận dụng thời cơ nên công danh của con giáp giàu sang này rộng mở thênh thang, trong thờ gian từ 11/9 - 20/9 con giáp này sẽ ngày càng vượng phát.

Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của Dậu cũng ấm êm viên mãn. Nếu đang có người yêu, cả hai sẽ nên duyên vợ chồng, được hai bên gia đình tác hợp trong thời điểm này.

3 con giáp ĐỎ đủ đường, vận số lên hương đổi đời từ 11/9 - 20/9, liên tục có cơ hội để đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, kéo tài lộc ùn ùn về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố, lộc trên trời, lộc xuống nhân gian tìm ngay 3 con giáp này trong 7 ngày tới ( 11/9 - 17/9)

Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố, lộc trên trời, lộc xuống nhân gian tìm ngay 3 con giáp này trong 7 ngày tới ( 11/9 - 17/9)

7 ngày tới (11/9 - 17/9) là thời điểm đánh dấu khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp của 3 con giáp này, họ sẽ gặt hái nhiều thành tựu, giàu có hơn người.

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