Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 23:32

Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, tiền của dư dả, tiếng tăm đồn xa khiến ai cũng hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), những người tuổi Mùi sẽ có vận trình hanh thông, may mắn. Nếu cả năm vừa qua bạn rất bận rộn, vất vả vì tiền bạc thì cuối năm bạn sẽ được bù lại.

Thời điểm này bạn muốn gì được nấy, tiền bạc ổn định, nguồn thu dồi dào, số dư trong tài khoản cứ tăng lên đều đều. Nói chung vận trình của bạn khá tốt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Được quý nhân chỉ dẫn nên đường tài lộc của con giáp này cực kỳ hanh thông thuận lợi, làm gì cũng may mắn, kiếm được tiền dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thu nhập ổn định từ công việc chính, lại thêm các khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng, rồi cả thu nhập từ công việc phụ… có thể nói con giáp này thực sự là người may mắn về tài lộc trong thời gian này.

Hãy chịu khó dành thời gian để nghiên cứu thị trường trước khi tiến hành bất cứ kế hoạch nào. Bớt chút thời gian chuẩn bị thì phần thắng sẽ lớn hơn, cơ hội để hốt vàng hốt bạc cũng sẽ cao hơn hẳn.

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), tuổi Dậu đang được Chính Ấn trợ lực nên sẽ chào đón những ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả. Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ và khám phá những trải nghiệm thú vị trong công việc, có khả năng bạn còn tạo ra một đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình.

Thời điểm này, những cơ hội thăng tiến đang đến gần với bản mệnh. Tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn ai cũng đều có thể thấy. Mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có nhiều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa trong tập thể.

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng

TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng

Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây, ngay tết trung thu (10/9) hứa hẹn sẽ là một ngày ngập tràn những tin vui tìm đến với bạn khi liên tục nhận tin vui từ tình duyên đến tiền tài.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu có tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng