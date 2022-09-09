Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9)

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 21:11

Trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9), 3 con giáp may mắn này sẽ chính thức đổi đời, hết khổ, đón nhiều tin vui tài lộc trong tháng mới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu thường rất chăm chỉ, họ luôn siêng năng, nỗ lực, cố gắng để gặt thành công. Họ sống thực tế, không mơ mộng.

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho là quan niệm sống của họ. Tuổi Sửu không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Họ không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc.

Trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, tuổi Sửu có thể đạt được thành công vang dội.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) nhờ có Tương Hội trợ mệnh, công việc của người tuổi Thìn trở nên suôn sẻ hơn trước đó rất nhiều. Dù có vướng phải rắc rối nào thì bạn cũng dễ dàng vượt qua với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Chính Tài xuất hiện mang theo tin vui tài lộc đến cho con giáp này. Những khoản thu nhập đến từ công việc chính sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này. Hãy biết tiêu dùng tiết kiệm và cố gắng tích lũy được nhiều nhất có thể, bạn sẽ có việc phải dùng đến nó trong tương lai đó.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổiTuất. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này những cơ hội mới với hy vọng tràn đầy. Từ thời điểm này đến cuối năm là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả.

Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Tuất luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón quãng thời gian tốt đẹp của chính mình với thái độ hào hùng.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi con giáp chỉ ra trong 8 ngày sắp tới (10/9 - 17/9), có 3 con giáp vận may đầy mình, "thừa thắng xông lên" thu tiền đầy túi, kéo vinh hoa phú quý về ngập nhà, cuộc sống giàu có hết phần thiên hạ

Tử vi con giáp chỉ ra trong 8 ngày sắp tới (10/9 - 17/9), có 3 con giáp vận may đầy mình, "thừa thắng xông lên" thu tiền đầy túi, kéo vinh hoa phú quý về ngập nhà, cuộc sống giàu có hết phần thiên hạ

Trong 8 ngày tới (10/9 - 17/9), 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp, tiền bạc nhiều rủng rỉnh túi khiến ai cũng ghen tỵ đến đỏ mắt.

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