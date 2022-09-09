TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 22:28

Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây, ngay tết trung thu (10/9) hứa hẹn sẽ là một ngày ngập tràn những tin vui tìm đến với bạn khi liên tục nhận tin vui từ tình duyên đến tiền tài.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết, vào ngày mai - tết trung thu (10/9) do tác động của Dần Tỵ Tương Hại nên người tuổi Tị đang rất vội vàng, hối hả, trong khi chiều ngược lại thì cảm thấy mình không nên vội vàng. Đừng vì bất cứ lý do nào mà thúc giục bản thân và đưa ra những quyết định khi chưa có sự tính toán kỹ lưỡng nhé.

Thực Thần mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Tỵ để bạn cải thiện được tình hình tài chính hiện tại, nhờ đó mà nâng cấp cuộc sống lên một mức độ cao hơn. Đừng từ chối lời mời ăn uống trong ngày hôm nay bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh mang tới một số điều kiện thuận lợi cho người độc thân có buổi hẹn hò lãng mạn. Những cặp đôi hứa hẹn sẽ có buổi tối lãng mạn bên nhau, tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong cuối tuần.

TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới cho biết, vào ngày mai - tết trung thu (10/9) người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng.

Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn.

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mùi trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng.

TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Hợi sẽ có một cái tết trung thu vô cùng tốt đẹp, giàu sang. Họ sẽ được thần tài ưu ái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Thời gian này, vận trình công việc thuận lợi, đánh đâu thắng đó khiến bạn có chỗ đứng vững chắc trên đường công danh. Trong ngày, Hợi càng nỗ lực, cuộc sống về sau càng phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời.

Những người tuổi Hợi cũng sẽ gặp may trong chuyện tình cảm vào thời gian này. Họ dễ dàng tìm được ý trung nhân trong thời điểm này. Có thể hai bạn sẽ cùng nhau đi đến đích, sống hạnh phúc viên mãn với nhau.

TOP 3 con giáp đổi vận đúng ngày Tết trung thu (10/9), may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa mở lối, cuộc sống về sau ngập tràn màu hồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9)

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9)

Trong 6 ngày tới (10/9 - 15/9), 3 con giáp may mắn này sẽ chính thức đổi đời, hết khổ, đón nhiều tin vui tài lộc trong tháng mới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới