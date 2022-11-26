3 con giáp đào trúng mỏ vàng vào đúng 7h sáng ngày 27/11: Thần Tài hứa hẹn mang đến may mắn, công việc thuận lợi, sự ngiệp thành công rực rỡ

Tuổi Mùi là người nghiêm túc, tỉ mỉ và nỗ lực trong công việc. Họ làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Cuộc đời người cầm tinh con Dê thường có của cải, luôn gặp điềm lành và được mọi người yêu mến từ nhỏ.

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới từ khung giờ này nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá.

Theo tử vi , từ khung giờ này sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ vươn xa. Dự báo họ sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, ngọt ngào trong tình cảm, tâm trạng tốt và đặc biệt là thu nhập tăng vọt. Từ đây, bạn có thể tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp này thường có số trúng độc đắc. Từ khung giờ này, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.