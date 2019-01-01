3 con giáp ĐẠI PHÁT TÀI, tiền xài thả ga trong ba tháng đầu năm 2019

Khổ tận cam lai, sau biết bao thăng trầm 3 con giáp sau sẽ được hưởng lộc trời cho, giàu sang vô đối trong năm 2019.

Quý nhân cứ dúi tiền vào tay, thần tài cứ đưa đường chỉ lối để Mùi làm ăn thành công nên tiền cứ đẻ ra tiền, sự nghiệp hanh thông. Trong ba tháng đầu năm, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ bất ngờ, cuộc sống an nhàn, sung túc nắm chắc trong tay.

Mùi là con giáp hiền lành, lương thiện và sống rất tình cảm. Họ đủ khôn ngoan để biến những tham vọng thành hiện thực, đủ bản lĩnh để vượt qua dông bão, chiến thắng số phận. Tử vi tướng số đã chỉ rõ, sau những khó khăn Mùi sẽ được đáp đền bằng cơn mưa tài lộc trong năm mới này.

Ngoài việc dễ dàng mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay Tuất còn có tình duyên nồng ấm, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cương trực, trách nhiệm và có giác quan thứ sáu cực nhạy. Đứng trước những kẻ rắp tâm hãm hại, chơi xấu mình con giáp này luôn đủ tinh anh để đề phòng và đáp trả khôn khéo. Thế nên, cả đời họ chưa bao giờ rơi vào đường cùng, càng không dễ bị lừa gạt.

Tuy năm 2018 của người tuổi Tuất khá tốt, nhưng phải chờ đến 2019 thì vận số của họ mới rực rỡ nhất. Ngoài việc dễ dàng mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay Tuất còn có tình duyên nồng ấm, hạnh phúc ngất ngây.

Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Sinh ra đã nhận lộc trời nên cuộc đời Hợi luôn sung túc, đủ đầy, chỉ việc nằm ngửa mà ăn. Bước vào năm 2019, nhờ cục diện tam hợp nên Hợi đã giàu lại càng sang, đã may mắn lại càng thành công. Họ chẳng cần lao lực, cũng không cần cố gắng quá nhiều nhưng tiền cứ đổ vào túi ào ào như thác.

Càng về cuối năm 2019 vận số của Hợi càng khởi sắc. Đặc biệt, tháng đầu năm con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm khiến ai cũng ganh tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.