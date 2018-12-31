3 con giáp VĨNH BIỆT KIẾP NGHÈO, tự làm đại gia, GIÀU NHẤT năm 2019

Ngọ không chỉ đỏ vận tài lộc mà công danh cũng rộng mở, các mối quan hệ xã hội được thắt chặt, gia đạo ấm êm, viên mãn. Đặc biệt, tháng 3/2019 con giáp này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập tăng mạnh. Từ đây, họ chẳng cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong, giàu bất thình lình khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Bất kham, ngông cuồng là thế nhưng Ngọ có sự thông minh, kiên định và quyết tâm khiến ai cũng thầm thán phục. Họ luôn là người chủ động khắc phục mọi biến cố thay vì đổ thừa cho người khác hay trách hờn số phận. Vậy nên, họ hoàn toàn xứng đáng nhận lấy trọn vẹn may mắn của đất trời trong năm 2019.

Nghèo khó sẽ tránh xa, giàu sang xông thẳng vào nhà khiến Tý muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận tài lộc của người tuổi Tý sẽ đỏ như son trong Kỷ Hợi 2019. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, bề trên giúp sức nên làm gì cũng thành công, kinh doanh một vốn bốn lời. Hơn cả, họ vốn thông minh, nhạy cảm với các cơ hội kiếm tiền nên biết tận dụng thời cơ, làm giàu nhanh chóng.

May mắn trời cho giúp Tý cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, đại cát đại lợi. Nếu muốn mở rộng làm ăn kinh doanh Tý đừng chần chờ mà hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Từ đây, nghèo khó sẽ tránh xa, giàu sang xông thẳng vào nhà khiến Tý muốn khổ cũng chẳng được.

Hàng loạt tin vui tài lộc sẽ gõ cửa nhà Sửu, khiến sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cần cù, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Trong năm 2019, Sửu được cát tinh phù trợ nên dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh đều làm một hưởng mười, công thành danh toại.

Hàng loạt tin vui tài lộc sẽ gõ cửa nhà Sửu, khiến sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Dẫu cho tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu tranh đoạt cũng không thể làm khó Sửu mà còn giúp họ có thêm phúc đức, càng chăm chỉ làm ăn càng thu về bộn tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.