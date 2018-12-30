Bước qua bể khổ, 3 con giáp này sẽ có vận may ồ ạt kéo đến, tiền vàng ngập nhà trong năm tới

Dù hiện tại có túng thiếu, nghèo khổ đến mấy thì trong 3 năm tới top con giáp này sẽ giàu lên nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục.

Hãy cứ lao động cần cù, không ngừng cố gắng thì Thìn ngoài kiếm được bộn tiền, thoải mái mua nhà sắm xe con giáp này còn có tình duyên viên mãn. Họ và một nửa sẽ tha hồ hưởng thụ những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ, mua sắm thả ga, chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

Làm đâu thua lỗ đó, bị kẻ xấu hãm hại khiến người tuổi Thìn dù nổi tiếng may mắn cũng phải nhận lấy không ít xui xẻo. Thế nhưng, nhờ sống tử tế, phúc đức nên trong 3 năm tới bề trên sẽ cho Thìn cơ hội lấy lại những gì đã mất, vươn xa trên đường công danh.

Tiền chật ví, vàng rải khắp nhà chính là những gì Dậu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn cần cù, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Tuy nhiên, chính vì quá lương thiện nên không ít lần Dậu bị lừa gạt, lợi dụng đến mức trắng tay mới nhận ra chân tướng.

Thay vì hằn học với đời, cáu bẳn với người Dậu hãy cứ là chính mình. Hãy cứ tử tế, đàng hoàng như bản tính rồi trời cao ắt có an bài. Hiện tại có thất bại thảm hại đến mấy thì chỉ cần bước chân sang Kỷ Hợi 2019 Dậu sẽ hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, trở mình nhanh chóng. Tiền chật ví, vàng rải khắp nhà chính là những gì Dậu nắm chắc trong tay.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tha hồ hốt bạc trong Kỷ Hợi 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bề ngoài mong manh dễ vỡ nhưng thực chất Mão là con giáp mạnh mẽ, dứt khoát và rất cá tính. Mọi khốn khó không thể làm Mão chùn chân mà còn là động lực để con giáp này vươn lên. Họ chăm chỉ lao động, sáng tạo để mưu cầu những gì tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tha hồ hốt bạc trong Kỷ Hợi 2019. Không chỉ đỏ vận tài lộc, gia đạo ấm êm, tình duyên viên mãn cũng là phúc phần mà Mão có được trong 3 năm tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm