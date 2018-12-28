3 con giáp là đại gia bạc tỷ, ngập trong biển tiền trong năm 2019

Kỷ Hợi 2019 sẽ mở ra cuộc đời mới cho 3 con giáp sau, giúp họ đổi đời ngoạn mục, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Không chỉ giàu có, thành đạt Tỵ còn có đường công danh rộng mở với cơ hội thăng chức tăng lương. Cộng thêm tình duyên viên mãn, hạnh phúc nồng nàn nên đời Tỵ không có gì để phàn nàn, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc.

Người tuổi Tỵ khôn khéo, tinh anh lại tài giỏi nên rất thích hợp với kinh doanh. Họ ham học hỏi, sáng tạo nên ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Theo tử vi tướng số, chỉ cần bước chân vào tháng 1/2019 Tỵ sẽ nằm trên đống vàng, hốt được lộc trời.

Được ban phúc ban tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến Thìn làm đâu thắng đó, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù phải trải qua biết bao kiếp nạn, khốn khó thì thần tài vẫn luôn ở bên Thìn. Được ban phúc ban tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió khiến Thìn làm đâu thắng đó, công thành danh toại.

Thay vì bận tâm những điều không may, buồn vì những người không hiểu mình Thìn hãy cứ vững bước mà đi. Trời cao khắc có an bài, bạn chẳng cần đấu đá tranh đua, cứ làm tốt việc của mình ắt được rước lộc vào nhà, tiêu xài thả ga.

Vừa có tài lại có đức, vừa thông minh lại khôn khéo nên Mão được thần may mắn thương yêu hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lương thiện, chân thành chính là nét tính cách nổi bật của người tuổi Mão. Họ thường nhún nhường cho qua thay vì chấp nhặt phường tiểu nhân, giúp người thay vì lên mặt với thái độ bề trên. Vừa có tài lại có đức, vừa thông minh lại khôn khéo nên Mão được thần may mắn thương yêu hết mực.

Nhờ thế, càng về hậu vận Mão càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp Mão một bước đổi đời, giàu sang nhất xứ. Ai gặp cũng phải trầm trồ trước khối tài sản khổng lồ mà con giáp này đang sở hữu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nhiệm vui cho độc giả.