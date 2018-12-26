Top con giáp ăn nên làm ra, giàu bất thình lình trong tháng đầu năm 2019

Tâm linh - Tử vi 26/12/2018 15:20

Tháng 1/2019, nhờ thần tài bám riết không buông 3 con giáp sau sẽ ngồi trên đống vàng, rung đùi hốt bạc, đổi đời ngoạn mục.

Mọi khổ cực, gian truân đều ở lại phía sau nhường chỗ cho phúc lộc vào nhà, tài vận thăng hoa, công thành danh toại ập xuống đầu 3 con giáp này trong tháng đầu năm 2019.

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Cả năm 2019 Thân sẽ ngồi chơi hốt bạc, giàu sang không tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Thân

Là con giáp thông minh, khôn khéo lại nhanh nhẹn và có óc kinh doanh nên người tuổi Thân rất hợp với nghiệp kinh doanh, buôn bán. Dẫu gặp phải vô số thất bại nhưng Thân không hề nản lòng mà luôn kiên trì theo đuổi đam mê. Vậy nên, Kỷ Hợi 2019 thần tài sẽ đưa đường chỉ lối cho Thân chạm tay vào thành công.

Ngoài việc có bạc tỷ trong nhà, Thân còn gầy dựng được mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Những đối tác sẽ hỗ trợ con giáp này hết lòng để họ có thể hoàn tất công việc nhanh chóng, hiệu quả nhất. Vậy nên, cả năm 2019 Thân sẽ ngồi chơi hốt bạc, giàu sang không tưởng.

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Tháng 1/2019 người tuổi Mão sẽ được hái lộc trời cho, có cơ may trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mão

Người xưa có câu “đầu xuôi đuôi lọt” nên chỉ cần tháng đầu năm vạn sự hanh thông thì cả năm sẽ vui vẻ, thuận lợi. Tháng 1/2019 người tuổi Mão sẽ được hái lộc trời cho, có cơ may trúng số độc đắc. Họ từ nghèo kiết xác cũng dễ dàng vươn lên làm đại gia, tiền rải khắp sân.

Thế nhưng, thay vì ham hưởng thụ chơi bời như người khác thì Mão lại biết tận dụng cơ may của mình để tiền đẻ ra tiền. Nếu muốn mở rộng buôn bán, kinh doanh Mão hãy chớp ngay thời cơ này để làm cho ví tiền của mình càng dày cộm nhé.

Top con giáp ăn nên làm ra, giàu bất thình lình trong tháng đầu năm 2019 - Ảnh 3
Càng về cuối năm Ngọ sẽ càng làm ăn vượng phát, tiêu mãi cũng chẳng hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Ngọ

Vẻ ngoài bất kham nhưng khi tập trung làm việc khó ai có thể bì lại với năng suất của người tuổi Ngọ. Họ chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm nên dễ dàng thăng tiến trên đường công danh, sớm có cơ ngơi đồ sộ khi còn khá trẻ.

Bước sang năm mới, lộc lá cứ đi theo Ngọ không rời, khiến họ vừa thu khoản lợi này đã có món tiền tỷ khác chui vào túi. Càng về cuối năm Ngọ sẽ càng làm ăn vượng phát, tiêu mãi cũng chẳng hết tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.

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