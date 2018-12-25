7 ngày cuối năm 2018, top con giáp này sẽ ngồi trên đống vàng, của nả chất chồng, thoải mái tiêu pha cũng không lo cạn túi.

Trong tuần cuối năm 2018, nhờ được cát tinh chiếu mệnh Tỵ sẽ buôn may bán đắt, vận đỏ như son. Không chỉ gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm khiến ngay chính họ còn không thể tin được.

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài giỏi và có chí làm giàu. Dẫu không sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng chính nghèo khó lại là động lực lớn nhất để họ vươn lên, tự tin khẳng định thực lực chốn thương trường.

Nếu biết nắm bắt cơ hội Tuất sẽ càng vươn xa hơn trong sự nghiệp, không bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mậu Tuất 2018 đã giúp người tuổi Tuất thu được bộn tiền. Họ có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tăng đến mức chóng mặt. Thế nhưng, phải chờ đến những ngày cuối năm thì số mệnh của Tuất mới hưng thịnh nhất.

Con giáp này sẽ phát tài phát lộc, nhận được khoản thưởng Tết khổng lồ. Đây chính là vốn liếng để Tuất mở rộng kinh doanh, làm ăn cực lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội Tuất sẽ càng vươn xa hơn trong sự nghiệp, không bao giờ thiếu tiền.

Có tiền tỷ trong tay, trở thành đại gia sau một đêm là câu chuyện sẽ là hiện thực với Mão trong vài ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những đắng cay, tủi khổ sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc ập vào nhà người tuổi Mão tới tấp. Con giáp này được thần tài đặt trong chĩnh vàng, túi lúc nào cũng ăm ắp tiền. Cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc phần mà Mão nhận được.

Nếu những người khác mua vé số mãi không trúng thì Mão vì muốn giúp đỡ những người khốn khó mới mua thì lại trúng độc đắc. Có tiền tỷ trong tay, trở thành đại gia sau một đêm là câu chuyện sẽ là hiện thực với Mão trong 7 ngày tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.