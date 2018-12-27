Tiền tài, may mắn sẽ cùng lúc ập vào đời 3 con giáp này từ năm 2019 trở đi

Từ năm 2019 trở đi, vận đen sẽ tránh xa, may mắn bám riết không rời giúp 3 con giáp sau giàu lên nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục.

Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi, mọi thị phị đều tránh xa con giáp này. Họ có cơ hội lấy công chuộc tội, xóa bỏ hiềm khích và thăng tiến nhanh chóng. Không chỉ tăng chức, thu nhập của Mão cũng tăng nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh người tuổi Mão dù là nam hay nữ đều sống tính cảm, lương thiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do không kiềm chế được sự nóng nảy của mình mà Mão đã trót nói lời không hay, làm điều không phải. Chính sai lầm ấy khiến họ phải trả giá bằng việc bị đồng nghiệp, cấp trên hiểu lầm trong thời gian dài.

Ngoài tài vận thì tình duyên của Tý cũng thăng hoa viên mãn, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và khôn khéo nên không khó để Tý có được sự nghiệp như ý. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm và óc sáng tạo phong phú. Vậy nên, dù làm ăn kinh doanh hay làm thuê thì họ đều gặt hái được những thành công nhất định.

Mậu Tuất 2018 với Tý là năm tốt nhưng phải chờ đến 2019 thì vận số của họ mới vượng phát. Tý sẽ làm một hưởng mười, ngồi chơi cũng hốt bạc. Ngoài tài vận thì tình duyên của Tý cũng thăng hoa viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Con giáp này là con cưng của trời nên cả thần may mắn lẫn thần tài đều bám sát không rời, mang đến vinh hoa phú quý cả đời cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, cá tính và có phúc trời cho nên ngay từ thuở mới lập nghiệp Thìn đã có được những thành tựu đáng nể. Con giáp này là con cưng của trời nên cả thần may mắn lẫn thần tài đều bám sát không rời, mang đến vinh hoa phú quý cả đời cho họ.

Tử vi học có nói, Kỷ Hợi 2019 người tuổi Thìn sẽ bước sang trang mới, tươi sáng, rực rỡ hơn bao giờ. Họ có nguồn tài chính dồi dào, gia đình hưng thịnh và tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.